La tertulia 'A dos bandas' analiza este lunes un fin de semana positivo para Real Murcia y FC Cartagena. El club grana, a lomos de Adrián Colunga, sigue la racha y ya pisa puestos de 'playoff' tras otra victoria con nombres propios: Juan Carlos Real, Jorge Sánchez, Pedro Benito, Mier, David Vicente... Este lunes debatimos en qué ha mejorado el equipo, tanto a nivel táctico como técnico.

Además, logró una victoria de valor el Cartagena en una semana clave, ya que se cerró el traspaso de poderes y el grupo de Arribas va a tomar de forma definitiva el control del club albinegro, algo clave para pasar página, como la afición deseaba.

En cualquier caso, en este inicio de la semana de previa, gran parte de la tertulia se la lleva el derbi regional del próximo lunes. En primer lugar por la pregunta de uno de los oyentes, que cuestiona sobre las claves tácticas del Cartagena - Murcia. Además, también debatimos profundamente sobre las entradas, una tema muy polémico en los últimos días.

En este sentido, como parte de la previa especial de LA VERDAD por el derbi, hemos preparado una tertulia especial para el viernes 5 de diciembre, en el Espacio Alviento de Cartagena, en la que participarán los dos entrenadores, Adrián Colunga y Javi Rey. Al evento podrán asistir los suscriptores, que ya han recibido un correo informativo. Cualquier duda, pueden contactar al 689 91 54 99.