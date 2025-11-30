La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Alonso y Alejandro Arribas, durante su comparecencia del pasado 30 de octubre en el Cartagonova. J.M. Rodríguez / AGM

Arribas será esta semana el nuevo dueño del Cartagena aunque Duino no firme ante notario

Una clásula del contrato cerrado el miércoles deja claro que el 100% de las acciones pasarán a manos del exfutbolista incluso si la otra parte no acude a la notaría

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

Alejandro Arribas es el nuevo propietario del FC Cartagena desde el pasado miércoles por la tarde. A todos los efectos. Según pudo saber LA VERDAD, ... no hay ninguna posibilidad de que se repita la rocambolesca historia del 1 de noviembre, cuando Felipe Moreno quiso cambiar algunas cláusulas del contrato de compraventa acordado solo 48 horas antes y la operación se cayó. Arribas y Víctor Alonso presentaron públicamente su proyecto el 30 de octubre, anunciaron que ya estaban al frente del club y dos días después se comprobó que eso todavía no era así. Tremendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  6. 6

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  7. 7

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  8. 8

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  9. 9 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire
  10. 10

    Guerra contra la caña invasora en los márgenes del río Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arribas será esta semana el nuevo dueño del Cartagena aunque Duino no firme ante notario

Arribas será esta semana el nuevo dueño del Cartagena aunque Duino no firme ante notario