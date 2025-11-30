Arribas será esta semana el nuevo dueño del Cartagena aunque Duino no firme ante notario

Alejandro Arribas es el nuevo propietario del FC Cartagena desde el pasado miércoles por la tarde. A todos los efectos. Según pudo saber LA VERDAD, ... no hay ninguna posibilidad de que se repita la rocambolesca historia del 1 de noviembre, cuando Felipe Moreno quiso cambiar algunas cláusulas del contrato de compraventa acordado solo 48 horas antes y la operación se cayó. Arribas y Víctor Alonso presentaron públicamente su proyecto el 30 de octubre, anunciaron que ya estaban al frente del club y dos días después se comprobó que eso todavía no era así. Tremendo.

En esta ocasión no se ha dejado el más mínimo resquicio a que algo así pueda volver a ocurrir y, por tanto, con la firma de ambas partes del último y definitivo contrato el 100% de las acciones de la SAD albinegra han pasado a manos de Cortadone Inversiones SL, la mercantil que pertenece a Alejandro Arribas, quien colgó las botas en junio tras una última temporada marcada por las lesiones musculares en el Rayo Majadahonda y cinco meses después arranca su etapa en los despachos a lo grande, con un proyecto ambicioso en una buena plaza como es la de Cartagena.

No obstante, la desconfianza entre los abonados, aficionados y simpatizantes del Efesé es tan grande que son muchos los que aseguran que no se creerán nada hasta que Duino Inversiones (Felipe Moreno a través de Fernando Carreño y Paco Belmonte) rubriquen el acuerdo privado del pasado miércoles delante de un notario en los próximos días. Ambas partes han dado motivos más que suficientes en los últimos meses para que cundan los recelos, la incredulidad y el escepticismo entre la hinchada albinegra. Y la gente ya no quiere palabras ni comunicados. Muchos solo se fiarán cuando vean hechos. Es algo completamente lógico.

Así, la novedad en esta ocasión es que Arribas incluyó el pasado miércoles una cláusula en el acuerdo definitivo que no da opción a Duino Inversiones a una nueva vuelta atrás o a un último intento por cambiar las condiciones de este traspaso de poderes. Esa cláusula que ambas partes firmaron el pasado miércoles dice que Alejandro Arribas será el dueño del 100% de las acciones este próximo miércoles, día 3 de diciembre, incluso en el caso de que Fernando Carreño o Paco Belmonte (o los dos) no se presenten a firmar el contrato en la notaría, esgrimiendo cualquier motivo, razón o contratiempo de cualquier índole, sea de carácter personal o médico.

Es decir, solo con la firma de la parte compradora, la de Cortadone Inversiones, ese acuerdo privado podrá elevarse ya a público y el jueves, 4 de diciembre, Arribas tendría la potestad de informar al Consejo Superior de Deportes (CSD) de la venta del FC Cartagena e iniciar ese trámite con el organismo gubernamental que controla el deporte español. Lo del CSD no debe durar más de una semana. Suele ir rápido. Por consiguiente, también el mismo jueves, Arribas podría relevar al actual consejo de administración y elegir uno nuevo.

Cordialidad

No obstante, en la reunión celebrada el pasado jueves en el Cartagonova entre Belmonte, Arribas y Víctor Alonso, que volverá a su puesto el miércoles y ejercerá ya como gerente del club con plenos poderes, hubo cordialidad y todos le dieron normalidad a este definitivo traspaso de poderes. Así las cosas, las dos partes han quedado para ir el miércoles al notario y si Carreño o Belmonte piden posponer ese paso por la notaría al jueves no habría ningún problema. Pero ahí acaba el plazo. Arribas y Alonso quieren llegar al partido de Copa contra el Valencia con el acuerdo de compraventa elevado a público en notaría y no aceptarán más prórrogas ni aplazamientos. Si Duino no se presenta tienen la opción de ir ellos solos y formalizar la operación ante el notario de igual manera.

Son conscientes los recién llegados de que el tiempo juega en su contra y que son muchos los que necesitan certezas. Víctor Alonso entrará de nuevo en las oficinas el miércoles, después de que Belmonte pidiera el lunes y el martes para despedirse de los trabajadores del club. Con todo, los nuevos dueños ya están al mando de las operaciones desde el jueves pasado, cuando se llevó a cabo el cambio en la titularidad de las cuentas bancarias del club y se fijaron los precios de las entradas del duelo de Copa del Rey ante el Valencia. Acabaron siendo parecidos a los que tenía previstos Belmonte, aunque Arribas introdujo la promoción de que todos los abonados pueden comprar una localidad adicional a precio reducido.

Además, el nuevo director deportivo, Javi Hernández, viajó el viernes a Sevilla junto al argentino Jerónimo Barrales, que hará las funciones de secretario técnico en esta nueva etapa. Estuvieron en el hotel con el cuerpo técnico y los futbolistas, representaron al club en el palco de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y regresaron a Madrid. Mañana vendrán a Cartagena, para instalarse ya aquí de manera definitiva y comenzar a trabajar en el día a día, tanto con el primer equipo como en una cantera que necesita un impulso muy grande.