El bar del centro de Murcia que se llena todos los días

Yo creo que Pepe y Juan pasan de todo. La apertura de su bar en plena calle Trapería de Murcia fue muy comentada en grupos de Whatsapp y redes sociales. Básicamente, porque la gente esperaba un bar pijo con ínfulas de señoritos. Pero no. El local, estando bien, que lo está, no parece haber cumplido con las expectativas generadas por dos de los hosteleros de más éxito de la Región con sus respectivos restaurantes Almo -1 estrella Michelin- y Demo. Me refiero a expectativas en creatividad y en modernidad culinaria, claro, porque Pepe Juan es un bar tradicional que lo está petando todos los días.

Y es que la gente somos así. ¿Cuántos dicen haber comido en La Cabaña -2 estrellas Michelin- de Pablo González solo por haber ido a una boda? Cientos. Y es que, si aplicáramos el criterio de la guía culinaria por excelencia, Pepe Juan no es de esos sitios por los que yo cogería el coche expresamente para ir. Pero, si estoy por la zona, por Murcia, desde luego que es una de las principales opciones para un picoteo en el centro.

El bar tiene otra característica fundamental que debemos de tener en cuenta antes de ir; y es que te sientes donde te sientes, te va a ver media Murcia cenando o comiendo. No vayas a esconderte, porque lo más lógico es que te pase lo que a los dos directivos aquellos en el famoso concierto de Coldplay. La terraza en plena Trapería y los grandes ventanales que dejan ver hasta los higadillos del local no están pensados para la discreción del comensal, sino más bien para alimentar su vanidad o su indiferencia. Bien pensado, dicho sea de paso.

Dirección:Calle Trapería, 18. Murcia

Teléfono: 646 07 38 38.

Precio medio: 40 euros por persona.

En la carta hay marisco, ensaladillas, salazones, ibéricos, latas en conserva, mini bocatas con panes variados como molletes, sándwiches o brioches; frituras y brasas para meter carnes y pescados.

Empiezo con una buena ensalada de tomate con ventresca, piparras dulces y aceitunas que encuentro un tanto escaso y una estupenda ensaladilla con huevas de trucha. También recibo con agrado el mollete de calamares a la romana con abundante mahonesa cítrica, como debe ser. La salsa lleva ralladura de limón verde que le aporta un aroma muy característico.

Lecha al horno y presa ibérica

Más flojas veo las gildas por la calidad de la guindilla encurtida y las vieiras a la brasa que salen del horno tal cual. Magnífica la lecha al horno de brasas con una guarnición de patatas panaderas y la presa ibérica, tratada, eso sí, como si fuese una pieza de ternera en el punto de cocción.

Muy interesante encuentro el tigre de bogavante, por contundente, delicado y sabroso; y el cazón en adobo, que porta un rebozado tan sutil como respetuoso gracias a elaborarlo en casa.

El local dispone de una buena carta de vinos fruto de la aportación de Morales

Por ir terminando, Pepe Juan dispone de una buena carta de vinos fruto de la aportación que Morales, un gran entendido en la materia, ha dado al proyecto con más éxito de público diario que aquella apertura del 'pollofre'.

En definitiva, tras Pepe Juan no solo hay dos expertos en la sala y la cocina como son Morales y Guillamón, sino que hay dos empresarios que han sabido arrancar un proyecto en la calle con más tránsito de la capital murciana, generar expectativas aguantando el foco mediático y social y no se han desviado ni un ápice del modelo de bar y de negocio que habían pensado antes de levantar la persiana. Eso sí, ahora les tocará ir puliendo cositas y arriesgar un poco, que todos sabemos que ellos pueden. Larga vida.

