Los dos grandes equipos de la Región de Murcia escenificaron sus diferencias en los partidos de este fin de semana. El Cartagena se agarra a la cabeza de la tabla con una victoria holgada ante el Tarazona, en un partido que empezó con un gol anulado a su rival y dio un giro a partir del 1-0. Aunque aún tiene problemas atrás, está mostrando pegada en el Cartagonova el equipo de Javi Rey, que hizo un movimiento determinante en el partido al alinear en el centro del campo a un gran Pablo de Blasis con Edgar Alcañiz.

En cambio, el Real Murcia tiene una dinámica opuesta. Aunque empezó bien, volvió a perdonar y sufrió un duro palo al verse por detrás del que le costó reponerse. Lo intentó hasta el final el equipo de Etxeberria, que tocó cosas y mejoró a su equipo, pero las áreas siguen quitando muchos puntos. En este capítulo de 'A dos bandas' debatimos sobre nombres propios, la falta de colmillo del equipo y la urgencia de puntuar de 3 en 3 en los próximos partidos.

Además, también respondemos a las preguntas que nos mandan los oyentes al número 689 91 54 99.