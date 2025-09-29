Fin de semana sin conclusiones positivas para Real Murcia y FC Cartagena. En el conjunto grana ya se ha declarado la crisis, tras otra derrota en Algeciras y sumar apenas 5 puntos de 15 en el primer mes de competición. A raíz de las duras declaraciones de Etxeberria, en 'A dos bandas' debatimos sobre el reparto de culpas en un equipo sin ideas, con un juego muy gris y con falta de energía e intensidad.

También se llevó un golpe el Cartagena, un equipo que había empezado mejor pero fue superado en Sanlúcar, su tercer encuentro en una semana. En el capítulo de hoy analizamos las causas de esta primera derrota del equipo de Javi Rey, que no acabó nada satisfecho.

Además, en cada una de las partes del 'podcast', seguimos con 'El minuto de la afición', donde damos voz a los oyentes y respondemos a sus preguntas. En este caso, en el Murcia las cuestiones se centran en el pobre juego de Etxeberria y el estado anímico de los jugadores, mientras que en el Cartagena nos preguntan sobre la transición incompleta en los despachos, que siguen sin confirmar el cambio de propiedad.

En este sentido, recordamos que el teléfono para enviar preguntas, opiniones y otros comentarios es 689 91 54 99.