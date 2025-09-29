La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El reparto de culpas en la crisis del Murcia y la transición incompleta en la propiedad del Cartagena

La tertulia 'A dos bandas' analiza el preocupante primer mes del conjunto de Etxeberria y la derrota del Efesé en Sanlúcar

Qué está haciendo tan bien el Cartagena en este inicio y qué debe corregir el Real Murcia

Qué le falta al Murcia en este inicio de temporada y quién ha hecho la plantilla del Cartagena

La improbable continuidad de Fran Fernández en el Murcia y la resistencia de Belmonte en Cartagena

Cuánto refuerza al Murcia el empate con el Nàstic y la continuidad de Belmonte en Cartagena

Motivos para creer o no en el ascenso del Murcia y la opción para el Cartagena de Isidoro García

Fernando Perals
Antonio Gil Ballesta
Francisco J. Moya

Fernando Perals, Antonio Gil Ballesta y Francisco J. Moya

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:24

Fin de semana sin conclusiones positivas para Real Murcia y FC Cartagena. En el conjunto grana ya se ha declarado la crisis, tras otra derrota en Algeciras y sumar apenas 5 puntos de 15 en el primer mes de competición. A raíz de las duras declaraciones de Etxeberria, en 'A dos bandas' debatimos sobre el reparto de culpas en un equipo sin ideas, con un juego muy gris y con falta de energía e intensidad.

También se llevó un golpe el Cartagena, un equipo que había empezado mejor pero fue superado en Sanlúcar, su tercer encuentro en una semana. En el capítulo de hoy analizamos las causas de esta primera derrota del equipo de Javi Rey, que no acabó nada satisfecho.

Al Murcia le falta contundencia para no caer en la red de Javi Vázquez

El Sanluqueño arrolla y la roja de Larrea termina de sentenciar al Cartagena

Además, en cada una de las partes del 'podcast', seguimos con 'El minuto de la afición', donde damos voz a los oyentes y respondemos a sus preguntas. En este caso, en el Murcia las cuestiones se centran en el pobre juego de Etxeberria y el estado anímico de los jugadores, mientras que en el Cartagena nos preguntan sobre la transición incompleta en los despachos, que siguen sin confirmar el cambio de propiedad.

En este sentido, recordamos que el teléfono para enviar preguntas, opiniones y otros comentarios es 689 91 54 99.

