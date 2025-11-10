Fin de semana impecable para los dos grandes clubes de fútbol de la Región. En el Real Murcia, el efecto de Adrián Colunga se consolida con otra victoria, la primera como local en dos meses. En este episodio, valoramos si el técnico asturiano se ha ganado seguir en el cargo con su trabajo y cuándo se producirá la reunión clave para decidir su futuro.

También consiguió una remontada de mucho valor el Cartagena, que tumbó al Teruel en otro partido que subraya el trabajo de su entrenador. El Efesé ha confeccionado una plantilla amplia, cuyo rendimiento se eleva gracias a la mano de Javi Rey.

Además, la pregunta de la audiencia une hoy a Murcia y Cartagena, ya que cuestiona a los contertulios sobre los frentes abiertos de Felipe Moreno con ambos clubes. Recuerda que puedes mandarnos tus mensajes al 689 91 54 99.