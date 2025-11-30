La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Celebrando el histórico 0-3 en el Rico Pérez de Alicante con el Cartagena en 1991. De capitán del Real Murcia en Tercera en 1995.
Cartagena - Murcia | Un partido en el lado equivocado

El día que Manolo Palomeque visitó el Cartagonova vestido de grana: «Cuando volví con el Murcia, me mataron»

En noviembre de 1995, el mito algareño defendió los colores del Real Murcia en el feudo albinegro, volcado en contra de su antiguo ídolo

Antonio Zomeño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

La tarde del jueves brilla sobre una cafetería a la entrada de El Algar. Los parroquianos se suceden en un goteo constante pero breve, lo ... que dura un café tras el paso por vestuarios. Piden 'lo de siempre', cruzan relatos sobre este o aquel, y vuelta al tajo; pero pasen de largo o se detengan, todos saludan a la mirada encendida que asoma bajo una gorra a rayas albinegras. «En mi vida, nunca he saltado a un terreno de juego con miedo a fallar. Nunca», asegura con su particular timbre rasgado por esas décadas de ordenar a compañeros sobre el verde, de dirigir guerreros desde el banco. «Pero no recuerdo bien cómo fue aquel partido. Para las fechas soy malísimo, macho».

Te puede interesar

