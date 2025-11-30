El día que Manolo Palomeque visitó el Cartagonova vestido de grana: «Cuando volví con el Murcia, me mataron»

La tarde del jueves brilla sobre una cafetería a la entrada de El Algar. Los parroquianos se suceden en un goteo constante pero breve, lo ... que dura un café tras el paso por vestuarios. Piden 'lo de siempre', cruzan relatos sobre este o aquel, y vuelta al tajo; pero pasen de largo o se detengan, todos saludan a la mirada encendida que asoma bajo una gorra a rayas albinegras. «En mi vida, nunca he saltado a un terreno de juego con miedo a fallar. Nunca», asegura con su particular timbre rasgado por esas décadas de ordenar a compañeros sobre el verde, de dirigir guerreros desde el banco. «Pero no recuerdo bien cómo fue aquel partido. Para las fechas soy malísimo, macho».

Hace décadas que esa gorra no oculta una larga melena rizada, pero el minutero avanza a su propio ritmo dentro del Alambique; bien se dilata o bien se contrae, sale a la luz o se camufla tras la bruma del tiempo, según dicta la caprichosa memoria de Manolo Palomeque (El Algar, 58 años). «Es un día en el que el futbolista se siente especial. Es diferente, sobre todo para los que somos de la tierra», rememora en la semana de víspera del primer derbi regional en seis cursos; un suspiro en comparación con los 30 años que han enterrado aquel episodio en la memoria del mito albinegro.

«Me dijeron 'pesetero, falso, traidor'. Me lo tragué y seguí jugando», recuerda hoy

«Me fui del Cartagena porque no nos pagaban. Tenía que buscarme la vida», explica Palomeque sobre aquel verano de 1995 que removió los cimientos del fútbol regional. Después de siete temporadas de carácter y liderazgo 'en casa', el central algareño cambió el albinegro por el grana. El derbi de aquella temporada jamás debió suceder, pero el azar guardaba un giro cruel: al descenso del Real Murcia a los infiernos de Tercera se sumó a la caída por impagos del extinto Cartagena FC. El 'Palomo' volvía al Cartagonova con los colores del eterno rival: «No me acuerdo mucho, pero sí sé que tuvimos ahí ese rifirrafe de la afición conmigo», admite.

El sentir de la tierra

«Vivía los derbis de una forma pasional. Siempre he sido muy visceral. Desde el mismo salir a calentar se me ponían los pelos de punta», asegura Palomeque, uno de esos jugadores polarizantes; idolatrado en casa y odiado en cada grada ajena. «Los primeros partidos en La Condomina los aficionados del Murcia me insultaban. Me costó dos o tres meses que me adoptasen cuando fiché por el Murcia». El pasado del algareño coleaba entre la hinchada grana cuando la duodécima jornada dibujó ese camino que nadie quiere andar; un derbi en el lado equivocado.

«Al ser nativo de aquí, es otra cosa. Toca el sentimiento de otra manera», remarca con golpes contra la mesa de madera del Alambique, haciendo saltar dos posos de café que leen el pasado. «Algareño y cartagenero, pero en ese momento Palomeque lleva el escudo del Murcia, mi lugar de trabajo, y tengo claro que voy a dar todo lo que tengo para ganar… pero cuando volví, me mataron», lamenta.

Desde la llegada del autobús hasta el desenlace de aquel derbi de sentimientos encontrados, entre ruido de viento con cada duelo, cada pase, cada despeje. «'Pesetero, falso, traidor…' Me lo tragué y seguí jugando», excusa Manolo Palomeque a un escudo que le duele como algo propio, como una extensión de ese brazo que había portado el brazalete albinegro en tantas tardes en el barro.

Cabeza arriba y carácter

«Sabía que iba a pasar eso, es lógico. Jugué mi partido y creo que empatamos a uno». Pero el paso del tiempo, como el peso de la tierra, a veces juega malas pasadas. Aquel 5 de noviembre de 1995, el Cartagena ganó 2-0. «¡Claro, ya me acuerdo! Dos goles de Juanma Sánchez», rescata Palomeque entre la bruma acumulada por 30 años de recuerdos, disipada con la epifanía de una tarde que fue un fiel reflejo del algareño.

¿Presión, miedo, nervios? «Cabeza arriba y carácter, siempre», responde el defensor. «Vivía cada partido al 200%, no bajaba la guardia; me rebelaba ante las adversidades». El Cartagonova lo puso en la diana, pero el 'Palomo' sirvió dos tazas de esa garra que le hizo un icono a ambos lados del Puerto de la Cadena, con esa larga melena rizada, con aquel pendiente anacrónico que un padre tractorista jamás comprendió en el pequeño de sus siete hijos.

«Eran del Cartagena, pero sobre todo eran y son de Palomeque», como esa Condomina donde el algareño se ganó el brazalete en apenas meses; como ese hogar en la Avenida del Cantón, donde hizo las paces de regreso entre décadas de ascensos sobre el verde y salvaciones desde el banco. La noche se dibuja tras la puerta del Alambique, donde los parroquianos de El Algar persisten en saludar a su icono; sin melena ni pendiente, pero con esa gorra albinegra que el lunes 8 de diciembre mirará al Cartagonova con el mismo deseo de siempre: que el equipo de su vida gane el derbi.