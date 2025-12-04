La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los bomberos inspeccionan la fachada del bloque 5 del Hospital Santa Lucía desde una grúa, el 26 de noviembre. Antonio Gil/ AGM

Los técnicos instan a reforzar la seguridad contra incendios en el hospital Santa Lucía

Un informe oficial aconseja adoptar medidas con el revestimiento del edificio que ardió hace una semana

José Alberto González

José Alberto González

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:56

Comenta

El segundo incendio en la fachada del Hospital Santa Lucía en solo diez años, que arrasó parte del revestimiento y obligó a evacuar a ... pacientes y trabajadores del bloque 5 el pasado 26 de noviembre, llevará a la Comunidad Autónoma a intervenir sobre los exteriores para reducir la probabilidad de un nuevo fuego. El avance de conclusiones del informe solicitado por la Consejería de Salud, para evaluar los daños y los materiales de construcción, apunta a la necesidad de «incrementar la seguridad frente al riesgo de incendio» en este complejo sanitario público, cuya fachada está construida con un material «no ignífugo», según consta en una clasificación del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).

