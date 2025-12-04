Los técnicos instan a reforzar la seguridad contra incendios en el hospital Santa Lucía

El segundo incendio en la fachada del Hospital Santa Lucía en solo diez años, que arrasó parte del revestimiento y obligó a evacuar a ... pacientes y trabajadores del bloque 5 el pasado 26 de noviembre, llevará a la Comunidad Autónoma a intervenir sobre los exteriores para reducir la probabilidad de un nuevo fuego. El avance de conclusiones del informe solicitado por la Consejería de Salud, para evaluar los daños y los materiales de construcción, apunta a la necesidad de «incrementar la seguridad frente al riesgo de incendio» en este complejo sanitario público, cuya fachada está construida con un material «no ignífugo», según consta en una clasificación del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).

En concreto, está hecha de chapas de aluminio rellenas de polietileno, en concreto de unos paneles metálicos de la marca Larson y modelo PE, comercializados por la empresa burgalesa Alucoil y desaconsejados desde el año 2008 por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC. Es el mismo producto empleado en el bloque de viviendas de Valencia (del barrio de Campanar) donde murieron diez personas en un incendio en 2024.

Fuentes de la Consejería de Salud, que dirige Juan José Pedreño, avanzaron a LA VERDAD que «una comisión técnica del Servicio Murciano de Salud (SMS) estudiará el refuerzo de la seguridad en la fachada del hospital Santa Lucía».

Cumple la normativa

Asimismo, señalaron que el Gobierno regional «va a constituir» ese grupo de trabajo para analizar las medidas que deben adoptarse en el complejo, «basándose en las recomendaciones técnicas reflejadas en el avance del informe que se solicitó el pasado 26 de noviembre».

«Según este informe, se acredita que la fachada del centro hospitalario [inaugurado en 2011] está ejecutada de conformidad con la normativa de protección frente a incendios que le resulta exigible, concretamente la norma NBE-CPI-96», indicaron en la Consejería acerca del cumplimiento de la legalidad.

Una comisión técnica planteará soluciones, a partir de «las dificultades constructivas» y el uso permanente del complejo

Añadieron que el estudio «recomienda incrementar la seguridad frente al riesgo de incendio planificando las actuaciones a través de una comisión técnica que proponga las soluciones más adecuadas»; ello, «teniendo en cuenta tanto las dificultades constructivas que ello implica como las implicaciones derivadas de la necesidad de mantener el hospital en funcionamiento». La gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, firmará una resolución en los próximos días donde se designará a los miembros de la comisión técnica, entre los que habrá arquitectos e ingenieros de la Consejería de Salud, del Hospital Santa Lucía y del SMS», indicaron en la Consejería. Y añadieron que, «con estas actuaciones, la Consejería de Salud y el SMS buscan reforzar la seguridad de pacientes y personal del centro hospitalario siempre en base a las recomendaciones de los técnicos».

La Consejería también ha anunciado un refuerzo de los controles para evitar que se fume en las terrazas y en otras zonas de este y otros hospitales, ya que el origen de los dos incendios del Santa Lucía fue el consumo de tabaco, una práctica prohibida por ley.

Sin datos del resto de chequeos

La decisión de Salud llega tras la polémica suscitada por el hecho de que en febrero pasado la Asamblea Regional aprobó una moción de Podemos, apoyada por PSOE y Vox y rechazada por el PP, en la que el parlamento instó al Gobierno regional a revisar la fachada del Santa Lucía. Hubo peticiones similares por parte de distintos partidos tras el fuego que destrozó parte de la fachada trasera en 2015 y tras el suceso de febrero de 2024 en Valencia.

Mientras, tras una semana la Comunidad siguió ayer sin aclarar el resultado de la segunda fase de las inspecciones extraordinarias de todos sus edificios que la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Hacienda, anunció el año pasado a raíz del fuego en Valencia. El Gobierno regional no indica si hay más fachadas con el mismo tipo de revestimiento que el Santa Lucía u otro que implique un riesgo que convenga reducir, en especial en inmuebles sanitario y educativos. Se limita a indicar que «los edificios de la Comunidad Autónoma cumplen la normativa y se someten a inspecciones periódicas».