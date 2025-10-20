La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Logo de 'A dos bandas'.

La decisión del Real Murcia sobre Etxeberria y el pulso de Arribas en el Cartagena

La tertulia 'A dos bandas' aborda el futuro del banquillo grana y el tira y afloja por hacerse con el control del club albinegro

Fernando Perals, Antonio Gil Ballesta, Francisco J. Moya y José Otón

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:38

Comenta

La tertulia 'A dos bandas' de este lunes se centra en todo lo que pasa (y puede pasar) en los despachos. En el Real Murcia, en plena emergencia deportiva, todas las miradas están puestas en el futuro de Joseba Etxeberria, que sigue sin encontrar la tecla en un equipo que ya es colista. En este episodio debatimos sobre quién debe tomar la decisión de su cese o continuidad, si Felipe Moreno o Asier Goiria, y sobre lo que creemos que sucederá en las próximas horas.

Aunque el Efesé está en una situación opuesta e inmejorable en la tabla, también hay movimientos en las oficinas. O, más bien, quejas por la falta de ellos. El club sigue desde verano paralizado en una transición incompleta, entre la propiedad y el nuevo grupo de Arribas y Alonso, cuyo descontento crece al no poder finalizar el cambio de manos. Un pulso económico, pero también de egos, cuya resolución no da pasos hacia delante.

También respondemos a las cuestiones de los oyentes, muy agitados esta semana sobre todo en la parte grana de la Región de Murcia. Puedes mandar tus preguntas para cada tertulia al 689 91 54 99.

