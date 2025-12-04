Iván Rosique Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:28 Comenta Compartir

«Vivimos en un mundo distópico», lamenta Francisco Manuel Sánchez. Sus amigos y familiares lo conocen como Fran, pero para el resto de España es el Chuky de Cieza, protagonista de uno de los primeros y más recordados fenómenos virales de YouTube. «Que haya durado 20 años una mierda de vídeo… Ha creado repercusión en la sociedad», señala, resignado.

Se refiere a la pintoresca escena que protagonizó en la primavera de 2006, cuando alguien lo grabó en un estado visiblemente perjudicado, después de un fin de semana de fiesta, en el parking de la discoteca Central de Almoradí. En la grabación, el Chuky se refiere a una tercera persona, un tal Cristian, que se tomó «diez pastillas en una noche», no le dejó «ni media» y posteriormente se 'chivó' de una tropelía que nunca llegó a quedar clara. El relato confuso que a duras penas consigue hilar no importa tanto como la acalorada reacción del joven, que entonces tenía 19 años, que aparece con la mirada perdida y se va indignando progresivamente, hasta llegar a amenazar a Cristian con «engancharlo bien 'enganchao'».

Ampliar Ilustración del podcast.

El vídeo dura apenas 55 segundos, pero alcanzó tal repercusión que aún hoy, veinte años después, todavía forma parte de la memoria colectiva. Su espontaneidad, fruto del que no es consciente de que lo están grabando, es un vestigio de otra época. Una en la que YouTube todavía estaba dando sus primeros pasos, la conexión a internet de los hogares -los que la tenían- funcionaba a velocidad de tortuga y la mayoría de los teléfonos móviles todavía no tenían ni cámara. «Él aprovechó ese ataque de ira que me entró y lo grabó con su humilde cámara de teléfono de PlaySchool, su primer móvil», recuerda Fran.

Admite que la escena -bastante graciosa, lo reconoce- ha provocado que muchos le hayan prejuzgado y sacado conclusiones equivocadas sobre él: «Desde un vídeo no se le da a la persona la oportunidad de que sea conocida como es». «Dije pastillas, pues ya está, lapidado por pastillas», lamenta.

Ampliar El Chuky de Cieza posa con su primera guitarra. I.R.

Efectivamente, uno podría imaginarse que ese chaval de ojos dilatados que aparece en el vídeo iba hasta arriba de estupefacientes, pero asegura que esa noche solo había tomado alcohol. «Yo ya no consumía drogas, en esa época estaba haciéndome análisis. Pero claro, cuando llevas un jamacuco en una discoteca y hablas de una sustancia, la gente asume que eso es lo que llevas en tu cuerpo», asegura. Ese mismo domingo, de hecho, lo pararon en un control al regresar a casa y lo multaron por conducir ebrio. Pero solo eso.

Según relata, cuando lo grabaron en realidad se encontraba recordando unos hechos que se remontan a 2001, cuando tenía 15 años y se vio implicado en una serie de trifulcas junto a Cristian, entonces compañero de andanzas. Los hechos, «gamberrismo sobre todo», acabaron de mala manera para ambos. Después de una fechoría, los dos muchachos se dieron a la fuga en sus bicicletas. Durante la huida, Cristian se cayó y se rompió una pierna. Como venganza delató a Fran, que sí había logrado escapar con éxito. El feo asunto se resolvió en el juzgado de menores, ocasionando que tuviera que pagar con servicios a la comunidad. Cinco años de rencor acumulado a causa de esa traición salieron a la luz, potenciados por los efectos del alcohol, en el parking de la discoteca cuando, un conocido común, le preguntó por Cristian. Una cámara de baja resolución se encontraba grabando y YouTube hizo el resto. El vídeo del Chuky de Cieza corrió como la pólvora y generó innumerables parodias y reacciones, convirtiéndose en uno de los iconos de la incipiente cultura del meme.

Verse convertido en un personaje público, de la noche a la mañana, fue complicado. «Eso cogió un volumen de repercusión que llegó a ser agresivo hacia mi persona», reconoce. También su amigo Esteban recuerda que «mucha gente se acercaba con faltas de respeto. Íbamos a cualquier sitio y alguien que no lo conocía de nada se le hablaba como si lo conociera o mofándose». «En esa época no sabíamos lo que era hacerse viral, y eso puede estar muy bien o puede estar muy mal», apunta.

Ampliar Fran, junto a una de las tortugas que tiene su familia como mascotas. I. R.

Fran reconoce que fue difícil gestionar algunas situaciones derivadas de esa fama que nunca pidió. Al final pasó página. Abandonó su Cieza natal y se trasladó a la costa de la Región de Murcia, donde fue padre, encontró la paz en las playas y comenzó a tomarse las cosas de otra manera. Allí comenzó también a tocar la guitarra y a componer canciones, que le han ayudado a sacar fuera las experiencias e inquietudes que llevaba dentro: «Delincuencia, un poco de drogadicción, desamores, amores, amistades y, sobre todo, política social, de esa que ya no se hace».

Su proyecto musical, La Esencia de Chuky, le llevó a los escenarios del festival Viña Rock en 2024, un logro al que resta importancia. Para él lo principal ha sido su crecimiento personal: «Al sistema le hubiera gustado que yo hubiera seguido en ese parking borracho, haciendo el gilipollas. Tendría millones de seguidores, porque por desgracia eso es a lo que se le da visibilidad».

Cuando echa la vista atrás y repasa todo lo que le ha traído el fenómeno, Fran se queda con lo bueno, que son «todas esas fantásticas sonrisas que a día de hoy todavía sigue arrancando ese vídeo tan cutre, pero a su vez tan maravilloso». Ni siquiera en los momentos más duros renegó de él ni se planteó pedir que lo borraran, porque «no me gusta huir de mi pasado». «Mira lo que era yo. Veo ese vídeo y a mí me sube el ánimo, no me hunde», concluye, «lo que veo al final es evolución».

Newsletter