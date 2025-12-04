La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Oficina de Turismo de Murcia en una imagen de archivo. Guillermo Carrión/ AGM

Los alojamientos turísticos de la Región de Murcia afrontan el puente festivo con una ocupación superior al 70%

Hoteles urbanos, casas rurales y apartamentos constatan el incremento de reservas, lo que anticipa una buena campaña navideña

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:56

Siete de cada diez camas de alojamientos turísticos estarán ocupadas el próximo fin de semana en la Región de Murcia gracias al puente festivo ... de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Además, el hecho de que este año se concentren las celebraciones entre el sábado y el lunes ha contribuido a que muchas personas hayan tenido más fácil programar sus escapadas de ocio y descanso. Las ciudades de Murcia y Cartagena, con su amplia oferta de actividades y ambientación de cara a la Navidad, sumadas a sus particulares atractivos urbanos y culturales, se convierten en destinos especialmente atractivos a la hora de llenar los hoteles y apartamentos. Aunque en este periodo del año tampoco se puede obviar el protagonismo del turismo de interior debido al impulso de las casas rurales.

