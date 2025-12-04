Los alojamientos turísticos de la Región de Murcia afrontan el puente festivo con una ocupación superior al 70%

Siete de cada diez camas de alojamientos turísticos estarán ocupadas el próximo fin de semana en la Región de Murcia gracias al puente festivo ... de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Además, el hecho de que este año se concentren las celebraciones entre el sábado y el lunes ha contribuido a que muchas personas hayan tenido más fácil programar sus escapadas de ocio y descanso. Las ciudades de Murcia y Cartagena, con su amplia oferta de actividades y ambientación de cara a la Navidad, sumadas a sus particulares atractivos urbanos y culturales, se convierten en destinos especialmente atractivos a la hora de llenar los hoteles y apartamentos. Aunque en este periodo del año tampoco se puede obviar el protagonismo del turismo de interior debido al impulso de las casas rurales.

A falta de que se concreten las estimaciones definitivas, los primeros datos de previsiones de los establecimientos apuntan a que se alcancen reservas entre el 70% y 80%, aunque con picos que pueden llegar al 90% en algunos hoteles en la noche del sábado, así como en alojamientos rurales como los de la comarca del Noroeste, que podrían llegar al 100%. Así lo resaltan en la federación regional HoyTú de empresarios de hostelería y turismo, con una media de ocupación a fecha de hoy en la ciudad portuaria sobre el 75% y algo más del 80% en la capital murciana. En ambos casos la jornada del sábado supone el mejor día.

Para diciembre los fines de semana en su conjunto «siguen siendo buenos», reconoce el presidente de la patronal hotelera, Bartolomé Vera. Aunque «durante la semana al no tener el cliente corporativo, tenemos mucha menos ocupación y menos precio medio», añade. En cualquier caso, aclara que eso «no sucede todos los años anteriores», ya que suele ser «el mes más flojito».

Desde HoyTú destacan las expectativas para todo el mes de diciembre en el sector hotelero

También la organización que agrupa a los propietarios de apartamentos turísticos de alquiler, Aloja Región de Murcia, anticipa una contratación muy similar, entre el 70 y 80%. En su caso, se trata de un nivel similar al de ejercicios anteriores.

Desde la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) indican que en los establecimientos de costa abiertos, que son muy pocos en temporada baja, esperan igualmente estar en esas tasas en la media de los tres días. Unas cifras que son calificadas de «muy positivas» por parte de su presidente, José Catalá, Más aún, en un puente que suele ser flojo en el litoral por sus especiales circunstancias frente a otros destinos. Además, advierte de la limitación de viajeros porque «cada vez se aprecia que son más los viajeros españoles que aprovechan esta fecha para hacer escapadas a otros países europeos, sobre todo con el gancho de los mercadillos navideños». Y eso que las ciudades y pueblos murcianos también han mejorado su oferta en este terreno.

Los escasos establecimientos de costa abiertos en esta época también esperan la afluencia de clientes

La Comunidad encabeza, precisamente, la ocupación media de alojamientos rurales para el puente de diciembre, con un 71,5%, la tasa más alta de todas las autonomías, según el último informe de la plataforma digital especializada EscapadaRural.com, lo que se traduce en que siete de cada diez establecimientos murcianos bajo esta modalidad prevén colgar el cartel de completo el próximo fin de semana. En el conjunto del país, la ocupación alcanza el 60%, dos puntos porcentuales por encima de la registrada en 2024.

Y es que las comunidades cuyos alojamientos rurales han registrado el mayor volumen de plazas ocupadas sobre el total de las ofertadas son, además de la Región de Murcia, que ocupa el primer lugar del ranking, Navarra (70%), Madrid (69,8%), Cataluña (69,1%) y Andalucía (68,9%).

Le siguen Comunidad Valenciana (65,5%), Castilla y León (64,3%), Castilla-La Mancha (62,6%), Aragón (61,5%), Canarias (59,6%), Extremadura (53%), La Rioja (48,9%) y Cantabria (46,5%). Mientras que en la parte baja de la tabla figuran País Vasco (46%), Islas Baleares (44,2%), Galicia (44,1%) y Asturias (44%), según informa Europa Press. Las comunidades autónomas más demandadas, esto es, con un número absoluto de reservas más alto, son Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.