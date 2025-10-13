El paso de las jornadas afianza a Real Murcia y FC Cartagena en extremos opuestos de la clasificación. El conjunto grana volvió a estrellarse fuera de casa, esta vez en Tarazona, el humilde equipo zaragozano que asestó otro golpe a un conjunto grana perdido. En 'A dos bandas' debatimos sobre soibre la continuidad de Etxeberria, cuyo crédito sigue menguando entre la afición, aunque tiene el respaldo sin fisuras de Asier Goiria.

Mucha mejor impresión está causando en Cartagena Javi Rey, que ha formado a un equipo más reconocible y competitivo. La asignatura pendiente es mejor la imagen fuera de casa, donde sigue sin marcar tras un empate a goles fuera de casa ante el filial del Sevilla.

Además, en la sección de preguntas de los oyentes, abordamos ampliamente la situación institucional de ambos clubes: la bicefalia en la directiva del Cartagena y los protagonistas en el Murcia, como Felipe Moreno, Mauricio García de la Vega y Julián Luna. Os recordamos que podéis enviarnos preguntas al 689 91 54 99.