Qué está haciendo tan bien el Cartagena en este inicio y qué debe corregir el Real Murcia

La tertulia 'A dos bandas' analiza la ilusión que despierta el equipo de Javi Rey y las malas sensaciones que transmite el conjunto de Etxeberria

Qué le falta al Murcia en este inicio de temporada y quién ha hecho la plantilla del Cartagena

Tertulia 'A dos bandas'

Qué le falta al Murcia en este inicio de temporada y quién ha hecho la plantilla del Cartagena

La improbable continuidad de Fran Fernández en el Murcia y la resistencia de Belmonte en Cartagena

La improbable continuidad de Fran Fernández en el Murcia y la resistencia de Belmonte en Cartagena

Cuánto refuerza al Murcia el empate con el Nàstic y la continuidad de Belmonte en Cartagena

Cuánto refuerza al Murcia el empate con el Nàstic y la continuidad de Belmonte en Cartagena

Motivos para creer o no en el ascenso del Murcia y la opción para el Cartagena de Isidoro García

Motivos para creer o no en el ascenso del Murcia y la opción para el Cartagena de Isidoro García

Las quejas de Fran Fernández en el Murcia y quién llevará el proyecto del Cartagena la próxima temporada

Las quejas de Fran Fernández en el Murcia y quién llevará el proyecto del Cartagena la próxima temporada

Fernando Perals
Antonio Gil Ballesta
Francisco J. Moya

Fernando Perals, Antonio Gil Ballesta y Francisco J. Moya

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:55

El inicio de temporada opuesto para Cartagena y Real Murcia alcanzó su máxima expresión este fin de semana. El equipo de Javi Rey, que está devolviendo la ilusión a un amplio sector de su afición, volvió a remontar en el Cartagonova en un partido ante el Hércules con un guion inmejorable, ya que Pablo de Blasis puso el broche con un golazo.

'A dos bandas' analiza por qué despierta tanto entusiasmo este arranque, más allá de los resultados, que puede poner el Efesé líder este miércoles si gana su partido aplazado contra el Sabadell.

De Blasis devuelve al Cartagena a sus tiempos más felices

De Blasis devuelve al Cartagena a sus tiempos más felices

La irregularidad y la falta de fiabilidad penalizan el inicio del Real Murcia

La irregularidad y la falta de fiabilidad penalizan el inicio del Real Murcia

En cuanto al Murcia, los números no son tan buenos, pero son aún peores las sensaciones. El equipo volvió a pinchar el viernes contra el Villarreal B, otro filial que sacó a relucir los defectos de un equipo de Joseba Etxeberria que no termina de arrancar. Los tertulianos debaten qué debe corregir el técnico vasco para levantar el vuelo, algo que complican las lesiones que siguen lastrando al conjunto grana.

Además, estrenamos 'El minuto de la afición', una sección de preguntas de los oyentes de 'A dos bandas'. En este episodio, hay cuestiones sobre las aspiraciones del Efesé, el mal estado del césped del Cartagonova, los errores de Isi Gómez, el papel de Pedro León y la incapacidad del Murcia para ganar partidos.

Qué está haciendo tan bien el Cartagena en este inicio y qué debe corregir el Real Murcia

La tertulia 'A dos bandas' regresa tras el verano y empieza el curso analizando el inicio de los dos clubes

Las tertulia 'A dos bandas' finaliza la temporada con un balance de final de curso y del inicio del verano para los dos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza el primer duelo del 'playoff' grana y el camino que emprenderá el presidente albinegro tras el descenso

Las tertulia 'A dos bandas' analiza la eliminatoria contra el Nàstic y la última vía para que la gestión del Efesé cambie de manos

La tertulia 'A dos bandas' analiza las dudas granas a dos semanas del 'playoff' y la inmovilidad en los despachos albinegros

La tertulia 'A dos bandas' analiza el bajo nivel del equipo de Fran Fernández a las puertas del 'playoff' y el último capítulo de la crisis del Efesé, con unos retrasos en las nóminas inusuales en La Liga

La tertulia 'A dos bandas' analiza la fría victoria grana en Alicante y los problemas económicos del Efesé

La tertulia 'A dos bandas' aborda el triunfo gris del club grana que sigue soñando con un ascenso directo difícil y la asistencia del presidente albinegro a la final de Copa del Rey

La tertulia 'A dos bandas' analiza la dura tarde en Alcorcón y la polémica sobre el divorcio entre la grada y la directiva de Belmonte

La tertulia 'A dos bandas' analiza el futuro del Efesé tras confirmar su descenso a Primera Federación y debate sobre si el equipo grana podrá convertir el ambiente del sábado en una tónica

