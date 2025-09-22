El inicio de temporada opuesto para Cartagena y Real Murcia alcanzó su máxima expresión este fin de semana. El equipo de Javi Rey, que está devolviendo la ilusión a un amplio sector de su afición, volvió a remontar en el Cartagonova en un partido ante el Hércules con un guion inmejorable, ya que Pablo de Blasis puso el broche con un golazo.

'A dos bandas' analiza por qué despierta tanto entusiasmo este arranque, más allá de los resultados, que puede poner el Efesé líder este miércoles si gana su partido aplazado contra el Sabadell.

En cuanto al Murcia, los números no son tan buenos, pero son aún peores las sensaciones. El equipo volvió a pinchar el viernes contra el Villarreal B, otro filial que sacó a relucir los defectos de un equipo de Joseba Etxeberria que no termina de arrancar. Los tertulianos debaten qué debe corregir el técnico vasco para levantar el vuelo, algo que complican las lesiones que siguen lastrando al conjunto grana.

Además, estrenamos 'El minuto de la afición', una sección de preguntas de los oyentes de 'A dos bandas'. En este episodio, hay cuestiones sobre las aspiraciones del Efesé, el mal estado del césped del Cartagonova, los errores de Isi Gómez, el papel de Pedro León y la incapacidad del Murcia para ganar partidos.