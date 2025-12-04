La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajos de construcción de un nuevo hotel en el entorno de la avenida Juan Carlos I. Guillermo Carrión/ AGM

Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte

La construcción del décimo cuatro estrellas de la ciudad durará año y medio; el establecimiento anunciado en Thader prevé abrir antes de abril

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:56

Comenta

El 'boom' hotelero que está viviendo el municipio de Murcia en los últimos años es innegable, más aún si se tiene en cuenta ... que se trata de una ciudad que no ha estado históricamente dentro de los circuitos turísticos. Si el anuncio hace más de un lustro del cierre del hotel Arco de San Juan dejó las plazas estancadas en poco más de 4.500 –sin contar con los cierres de establecimientos que trajo la pandemia–, las perspectivas actuales son que estas rebasen en los próximos años las 5.000, a cuenta de los distintos proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo.

