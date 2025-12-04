Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte

El 'boom' hotelero que está viviendo el municipio de Murcia en los últimos años es innegable, más aún si se tiene en cuenta ... que se trata de una ciudad que no ha estado históricamente dentro de los circuitos turísticos. Si el anuncio hace más de un lustro del cierre del hotel Arco de San Juan dejó las plazas estancadas en poco más de 4.500 –sin contar con los cierres de establecimientos que trajo la pandemia–, las perspectivas actuales son que estas rebasen en los próximos años las 5.000, a cuenta de los distintos proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo.

El primero y más inmediato es, precisamente, el de la reapertura la próxima primavera del mencionado Arco de San Juan, de la mano de Profusa y hoteles Barceló y que se convertirá en el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad, cubriendo un segmento que seguía descubierto. Un total de 70 habitaciones pondrá en servicio el histórico y renovado establecimiento, que se sumarán a las 2.711 disponibles en la actualidad, que representan más de 2.800 plazas, según datos del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

No obstante, y al margen de alguna apuesta en el centro urbano como esta, el eje de expansión del sector parece haber basculado hacia la zona norte del municipio. Y parece claro que juega en ello un papel importante tanto la disponibilidad de suelo como las conexiones con esta área del municipio, tanto viarias como en transporte público, gracias al tranvía de Murcia. Ejemplo claro de ello es el establecimiento que la cadena malagueña Soho Hotels abrirá a medio plazo en las inmediaciones de la avenida Juan Carlos I.

El interés hotelero no se ciñe a la obra nueva; un ejemplo es el cambio de manos del Campanile, adquirido por Travelodge

Y lo hará gracias a la construcción de un nuevo edificio que arrancó el mes pasado sus obras. La ubicación del inmueble, que no había sido desvelada oficialmente, se encuentra en una parcela localizada entre las calles Madre Paula Gil Cano y Fernando Alonso Navarro, enclavada justo a la espalda de otros dos hoteles, el primer Ibis de Murcia y el AC, este con entrada directa desde la citada avenida. Aunque la gestión del negocio correrá a cargo de la cadena malagueña, la propiedad corresponde a la familia Mengual, que es la promotora de la obra a través de la empresa Jemeca y que ya opera otros establecimientos como el propio Ibis.

Ampliar Obras de un nuevo hotel en el centro comercial Thader, con el establecimiento ya existente al fondo. Nacho García

Será este el décimo hotel de cuatro estrellas del municipio de Murcia, al integrarse en una lista en la que ya figura, además del AC, los hoteles Sercotel JC1 –próximo a esta zona–, Sercotel Amistad, Nelva, Barceló Siete Coronas, Allegro Murcia, Agalia, Rincón de Pepe y Catalonia Floridablanca. Soho Hotels incluirá en su oferta murciana 90 habitaciones, a las que se unirán servicios como los de parking propio, gimnasio, salas de reuniones y una azotea con piscina, «ofreciendo todas las comodidades para el viajero urbano, de negocios o de ocio», según fuentes del operador turístico.

Aunque desde Jemeca prefieren no dar fechas para una posible apertura, esta podría estimarse en un periodo de dos años, dado que las obras que acaban de arrancar tienen un plazo de ejecución de en torno a año y medio, a lo que habrá que sumar otro periodo de varios meses tanto para la decoración y acondicionamiento interior como para ultimar los trámites para la obtención de la licencia de apertura y actividad.

En un centro comercial

No es, sin embargo, este el único proyecto de próxima apertura previsto en la zona norte del municipio. Mucho antes debe de abrir sus puertas la ampliación del hotel B&B de la zona de Thader. Corría el año 2021, aún en plena pandemia, cuando esta cadena, propiedad del fondo de inversión Goldman Sachs, ponía en funcionamiento este establecimiento, localizado a la entrada de la avenida Juan de Borbón y con conexión directa a las principales autovías que circundan y dan acceso a la capital.

Ahora, casi un lustro después, y gracias al éxito y al nivel de ocupación de su apuesta, B&B abrirá una ampliación de sus instalaciones, con 75 habitaciones extra, gracias a su acuerdo con el centro de ocio colindante, que es el que ejecuta la obra y alquila el espacio. Como ya adelantó LA VERDAD, el hotel está aprovechando parte de la galería comercial de Thader para desarrollar este proyecto, que contará con un acceso independiente desde la calle.

«Las divisiones están hechas y seguimos avanzando; de hecho, ya contamos con una habitación piloto», indican fuentes de Thader, señalando que, pese a lo que pueda parecer, «la obra sigue en marcha, aunque de una manera discreta para no perturbar la actividad del centro comercial». La prueba más palpable de ello es que, en principio, la fecha de apertura se encuentra fijada a día de hoy en el primer trimestre de 2026.

El interés hotelero de la zona norte no se ciñe solo al desarrollo de nuevos establecimientos. La prueba es el cambio de manos que ha experimentado en los últimos tiempos el hotel Campanile de Juan Carlos I, adquirido por la firma británica Travelodge. La estrella polar guía al sector en la capital.