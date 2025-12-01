La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados del Real Murcia, esta mañana, en la cola para adquirir entradas para el partido en Cartagena. Guillermo Carrión / AGM

Fútbol | Cartagena - Real Murcia

Locura total por las entradas del derbi: largas colas en el Enrique Roca y el Cartagonova

Los aficionados granas están arrasando desde primera hora con los tickets para el partido del lunes y podrían agotarse en las próximas horas

Fernando Perals

Fernando Perals

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:03

Comenta

Seis años son demasiados sin derbi regional entre el Real Murcia y el Cartagena y no hay mejor prueba de ello que la ... respuesta que están dando las aficiones de ambos equipos a una semana del partidazo. El Enrique Roca amaneció este lunes con largas colas de seguidores que abarrotaron la explanada del estadio a la espera de que abriese la tienda del club para hacerse con las entradas para la cita del próximo lunes (Cartagonova, 18.15 horas).

