Locura total por las entradas del derbi: largas colas en el Enrique Roca y el Cartagonova

Seis años son demasiados sin derbi regional entre el Real Murcia y el Cartagena y no hay mejor prueba de ello que la ... respuesta que están dando las aficiones de ambos equipos a una semana del partidazo. El Enrique Roca amaneció este lunes con largas colas de seguidores que abarrotaron la explanada del estadio a la espera de que abriese la tienda del club para hacerse con las entradas para la cita del próximo lunes (Cartagonova, 18.15 horas).

Desde las nueve de la mañana, una hora antes de que se pusieran a la venta los tickets, centenares de aficionados del Real Murcia aguardaban impacientes su turno. Nadie se quiere quedar sin ver en directo un duelo declarado de alto riesgo que no se disputa desde el 8 de diciembre de 2019, cuando albinegros y granas empataron a uno en el Cartagonova.

La cola de seguidores pimentoneros fue ganando músculo y cogiendo color con el paso de los minutos de la mañana de este lunes. La explanada del estadio, a reventar. Los trabajadores de la tienda oficial del club, sin descanso. La respuesta ha sido tal que desde el club grana no descartan que los tickets que le ha facilitado el Efesé, en torno a unos 2.500, se agoten en las próximas horas.

Y es que, tras la victoria de este domingo ante el Alcorcón, la afición del Real Murcia no quiere fallar en el Cartagonova. Tanto es así que desde la noche de este domingo, la Federación de Peñas del club no deja de sumar autobuses de abonados que se darán cita en la ciudad portuaria. Desde la Fepemur indican que son más de 10 los vehículos confirmados que saldrán desde la capital el próximo lunes llenos de aficionados murcianistas dispuestos a teñir de grana el fondo norte del Cartagonova.

El feudo albinegro presentará el aspecto de las grandes noches. Y es que los abonados del Efesé también se han dado cita desde primera hora en los bajos del Cartagonova para adquirir las entradas para el partidazo del próximo lunes. Tras semanas de tensión por la eterna venta del club y unos precios para el derbi que han generado polémica, ya que las entradas se disparan hasta los 45 euros en algunas zonas y los seis mil socios albinegros tienen que pasar por caja, los seguidores del Efesé no quieren dejar solos a los de Javi Rey y llevan desde primera hora asegurando su butaca en el estadio para el duelo del lunes.