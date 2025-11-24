La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background
Logo de 'A dos bandas'.

Las versiones de las dos partes de la compraventa del Cartagena y la apuesta de Colunga por la cantera del Murcia

La tertulia 'A dos bandas' analiza por qué sigue estancada la negociación del Efesé y la racha casi inmaculada del equipo grana

Otros episodios
Los frentes abiertos de Felipe Moreno: venta del Cartagena, director deportivo del Murcia y continuidad de Colunga

Los frentes abiertos de Felipe Moreno: venta del Cartagena, director deportivo del Murcia y continuidad de Colunga

Por qué Colunga se ha ganado seguir en el Murcia y la mano de Javi Rey con la profunda plantilla del Cartagena

Por qué Colunga se ha ganado seguir en el Murcia y la mano de Javi Rey con la profunda plantilla del Cartagena

Por qué sigue bloqueada la compra del Cartagena y cómo Colunga ha reanimado al Real Murcia

Por qué sigue bloqueada la compra del Cartagena y cómo Colunga ha reanimado al Real Murcia

Las opciones del Murcia si sale Etxeberria y las claves de la transición desordenada en el Cartagena entre Arribas y Belmonte

Las opciones del Murcia si sale Etxeberria y las claves de la transición desordenada en el Cartagena entre Arribas y Belmonte

La decisión del Real Murcia sobre Etxeberria y el pulso de Arribas en el Cartagena

La decisión del Real Murcia sobre Etxeberria y el pulso de Arribas en el Cartagena

Fernando Perals, Antonio Gil Ballesta, Francisco J. Moya y José Otón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

La historia infinita de la compraventa del Cartagena sigue sin cerrar su último capítulo. Una semana más, la tertulia 'A dos bandas' se ha centrado en la negociación, que sigue enquistada, y provocó una nueva protesta en la previa del choque contra el Eldense. Analizamos cuáles son las versiones de las dos partes e intentamos entender a cada una, mientra el tiempo sigue pasando en contra del club, que necesita hacer pagos urgentes.

El Real Murcia sigue ilusionándose con Adrián Colunga, que mantiene una racha prácticamente inmaculada. Y lo está haciendo confiando en la cantera, en jugadores como Héctor Pérez y Jorge Sánchez, dos chavales del filial que han asumido el reto con hambre y están subiendo el nivel competitivo del equipo. En este episodio, comentamos este cambio de filosofía antes de empezar un mes de diciembre clave para el Murcia.

Noticias relacionadas

El Cartagena tira de entusiasmo y energía pero carece de acierto para ganar

El Cartagena tira de entusiasmo y energía pero carece de acierto para ganar

Jorge Sánchez, el canterano modélico de la fábrica grana

Jorge Sánchez, el canterano modélico de la fábrica grana

Además, también respondemos a las preguntas de los oyentes. En el Cartagena, la cuestión se refiere a los fichajes del mercado de invierno, mientras que los granas se centran en la ausencia del director deportivo y Luizinho.

Disponible en:

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en A dos bandas

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Verdad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las versiones de las dos partes de la compraventa del Cartagena y la apuesta de Colunga por la cantera del Murcia

Las versiones de las dos partes de la compraventa del Cartagena y la apuesta de Colunga por la cantera del Murcia

La tertulia 'A dos bandas' analiza los pinchazos de ambos equipos y las asignaturas pendientes en los despachos

La tertulia 'A dos bandas' analiza un fin de semana con victorias para los dos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza el choque entre Duino y Arribas y el giro deportivo del club grana

La tertulia 'A dos bandas' analiza las horas claves del club grana para tomar decisiones en el banquillo y las versiones de los dos grupos que pugnan por el control del Efesé

La tertulia 'A dos bandas' aborda el futuro del banquillo grana y el tira y afloja por hacerse con el control del club albinegro

La tertulia 'A dos bandas' aborda el diferente momento deportivo y la actualidad institucional de ambos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza los movimientos de Javi Rey y de Etxeberria en dos encuentros con sabor muy diferente

La tertulia 'A dos bandas' analiza el preocupante primer mes del conjunto de Etxeberria y la derrota del Efesé en Sanlúcar

La tertulia 'A dos bandas' analiza la ilusión que despierta el equipo de Javi Rey y las malas sensaciones que transmite el conjunto de Etxeberria

La tertulia 'A dos bandas' regresa tras el verano y empieza el curso analizando el inicio de los dos clubes

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Verdad