La historia infinita de la compraventa del Cartagena sigue sin cerrar su último capítulo. Una semana más, la tertulia 'A dos bandas' se ha centrado en la negociación, que sigue enquistada, y provocó una nueva protesta en la previa del choque contra el Eldense. Analizamos cuáles son las versiones de las dos partes e intentamos entender a cada una, mientra el tiempo sigue pasando en contra del club, que necesita hacer pagos urgentes.

El Real Murcia sigue ilusionándose con Adrián Colunga, que mantiene una racha prácticamente inmaculada. Y lo está haciendo confiando en la cantera, en jugadores como Héctor Pérez y Jorge Sánchez, dos chavales del filial que han asumido el reto con hambre y están subiendo el nivel competitivo del equipo. En este episodio, comentamos este cambio de filosofía antes de empezar un mes de diciembre clave para el Murcia.

Además, también respondemos a las preguntas de los oyentes. En el Cartagena, la cuestión se refiere a los fichajes del mercado de invierno, mientras que los granas se centran en la ausencia del director deportivo y Luizinho.