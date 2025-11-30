El Real Murcia, al derbi con la flecha para arriba

El Real Murcia llegará al derbi del lunes 8 de diciembre frente al Cartagena, independientemente de lo que pase el miércoles en la Copa, volando ... en la liga, mostrándose fiable y concienciado de sus carencias pero también de sus puntos fuertes. Porque el fútbol del equipo grana no es excelso, pero sabe agarrarse a un clavo ardiendo, respirar y sumergirse en el agua hasta que puede volver a la superficie para volver a respirar. Ante el Alcorcón le pasó ya que el cuadro madrileño pudo dejar el choque sentenciado en los primeros quince minutos de partido y sin embargo se fue para Santo Domingo chamuscado, golpeado por un rival con carencias pero letal cuando aprieta los dientes, que metió sus dos primeras grandes ocasiones y ya no vio peligrar el resultado pese al 2-1 final.

Real Murcia Gazzaniga, David Vicente, Jorge Sánchez, Héctor Pérez, Jorge Mier (Andrés López, 84), Sekou, Antonio David, Juan Carlos Real (Bustos, 58), Palmberg (Ekain, 58), Pedro Benito (Schalk, 84) y Flakus (Isi Gómez, 71). 2 - 1 Alcorcón Gaizka Ayesa, Sergio Nieto, Joan Rojas (Jordi Pola, 92), Iván Pérez, Esteban Aparicio (Borja Martínez, 74), Yael Ballesteros, Vladys, Luis Vacas (Mariano Carmona, 56), Lanchi (Samu Rodríguez, 45), Tarsi Aguado (David Navarro, 74) y Rafa Llorente. Goles: 1-0, min. 37, Juan Carlos Real. 2-0, min. 61, David Flakus. 2-1, min. 88, Iván Pérez.

Árbitro: José María Aranda, del comité andaluz. Mostró tarjetas amarillas a Luis Vacas y Samu Rodríguez.

Incidencias: Enrique Roca, 13.218 espectadores.

Y es que si algo le ha dado Colunga a la primera plantilla del Real Murcia es confianza. Le ha devuelto la autoestima y la ha convertido en candidata para pelear por, a falta del mercado invernal, el ascenso de categoría. Y también le ha transmitido su valentía, la de un entrenador que no ha dudado de dar entrada con pleno derecho a dos canteranos como Héctor Pérez y Jorge Sánchez en el centro de la zaga que, a pesar de estar en prácticas, le han devuelto la confianza con fiables actuaciones. Con un once titular en el que lo más destacado fue la suplencia de Ekain y Bustos, dos de los grandes fichajes de Asier Goiria para un Real Murcia que debía pelear, a priori, por el ascenso directo, el Real Murcia volvió a ganar, y ya son cuatro de sus últimos cinco partidos en liga.

Ofensiva amarilla

Al cuarto de hora de juego el Alcorcón ya había avisado de su peligro. Tras unos primeros minutos de tanteo, los madrileños se hicieron con el partido y pudieron haber sentenciado el choque a las primeras de cambio. Una tras otra, en unos diez minutos para echarse a temblar, los madrileños disfrutaron, al menos, de tres oportunidades claras de gol en las que Vladys perdonó al Real Murcia. En una de ellas el disparo del delantero ucraniano se fue cruzado y cerca del palo y en otra de ellas, en la que se plantó cara a cara con Gazzaniga, fue demasiado condescendiente a la hora de rematar un balón que atrapó el cancerbero grana.

El Real Murcia de Colunga necesitaba cambiar. No le bastaba con jugar como en Antequera para ganar a un rival como el Alcorcón, un candidato a luchar por el ascenso que tenía veneno. El equipo grana necesitaba tener más el balón, dominar el partido y luego tener más ideas a la hora de atacar ya que se mostraba demasiado previsible. De hecho, en los primeros veinte minutos el conjunto de Colunga solo se acercó con un centro de Jorge Mier al que no llegó Pedro Benito. Poca cosa. El ariete gaditano, cinco minutos después, dribló a un rival dentro del área y estrelló su disparo contra otro defensor alfarero. Por lo menos era el atacante grana más incisivo.

Pero el horizonte no terminaba de estar despejado ya que Vladys, en un error de Sekou, se plantó otra vez cerca de Gazzaniga, aunque volvió a ser demasiado blando para hacer un 0-1 que hubiera sido merecido. Después los futbolistas de ataque grana se dejaron ver algo más y Flakus llegó a poner un centro desde la derecha que se paseó por el área de Gaizka Ayesa, pero el Real Murcia no generaba ocasiones claras de gol. La grada, incluso, lo pagó con Juan Carlos Real, demasiado lento y previsible en sus movimientos y decisiones.

Hasta que llegó una genialidad del central Jorge Sánchez, que se fue de varios defensores para filtrar una pase brillante a Juan Carlos Real, que esta vez no falló en el cara a cara con el meta visitante para hacer el 1-0. Una gran acción impropia de un futbolista tan joven que jugaba su segundo partido con la camiseta grana y que desatascó a un Real Murcia que pudo hacer el segundo en un disparo posterior pegado al palo de Palmberg. Y también en otro remate desviado de Flakus. El equipo grana ya estaba subido en una ola y firmaba sus mejores minutos en el partido, aunque el Alcorcón, que seguía acercándose al área grana con peligro, se fue al vestuario en el descanso pensando que empatar no era una utopía.

La mejor actitud

La segunda mitad arrancó con un buen Real Murcia, que se mostraba más seguro que en el arranque del choque. El gol le había dado confianza al equipo de Colunga, que llegaba con más decisión a la meta rival. Pablo Álvarez, el joven técnico treintañero del Alcorcón, dio entrada a Samu Rodríguez y al murciano Mariano Carmona en busca del empate, pero lo que llegó, tras varios intentos, fue el 2-0. Fue en una gran jugada de Pedro Benito y David Vicente, que dio una gran asistencia a Flakus, cuyo disparo dio en los pies de Iván Pérez y entró en la meta alfarera. La jugada fue revisada, pero el delantero esloveno, que hizo su sexto gol, no estaba en fuera de juego.

La grada, que se divertía, comenzó a jugar el derbi y a proferir cánticos contra la afición del Cartagena. Mientras, Vladys cayó dentro del área grana y pidió la revisión por una presunta patada de Pedro Benito. Una acción leve que el colegiado José María Aranda decidió no sancionar con penalti, aunque podía haberlo hecho. Los granas, con más de veinte minutos por delante, necesitaban gestionar su ventaja y no meterse atrás para no acabar el duelo colgado del larguero.

Pero al final hubo sufrimiento, como no podía ser de otra forma ya que eso forma parte del ADN grana. Colunga intentó dar minutos a futbolistas que van a tener mucha participación en la Copa el próximo miércoles, pero no contó con que el Alcorcón, en una falta lateral colgada al área, consiguiera el 2-1 gracias al cabezazo de un Iván Pérez libre de marca. Tratándose del Real Murcia, hubiera sido demasiado placentero acabar el choque sin angustia, aunque la calidad de Schalk le dio un respiro a un equipo que suma tres puntos vitales para acercarse a la zona de arriba y llegar al Cartagonova cargado de moral.