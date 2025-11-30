La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Benito y David Flakus celebrando el segundo gol. Vicente Vicéns / AGM

El Real Murcia, al derbi con la flecha para arriba

Un equipo grana letal consigue la victoria ante un Alcorcón sin puntería y visitará el Cartagonova tras ganar cuatro de los cinco últimos partidos

José Otón

José Otón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:39

El Real Murcia llegará al derbi del lunes 8 de diciembre frente al Cartagena, independientemente de lo que pase el miércoles en la Copa, volando ... en la liga, mostrándose fiable y concienciado de sus carencias pero también de sus puntos fuertes. Porque el fútbol del equipo grana no es excelso, pero sabe agarrarse a un clavo ardiendo, respirar y sumergirse en el agua hasta que puede volver a la superficie para volver a respirar. Ante el Alcorcón le pasó ya que el cuadro madrileño pudo dejar el choque sentenciado en los primeros quince minutos de partido y sin embargo se fue para Santo Domingo chamuscado, golpeado por un rival con carencias pero letal cuando aprieta los dientes, que metió sus dos primeras grandes ocasiones y ya no vio peligrar el resultado pese al 2-1 final.

