Días de actualidad deportiva, pero también de mucho trabajo en las oficinas del Real Murcia y el FC Cartagena. El Efesé se estrelló en el Nou Sardenya ante un Europa que volvió a mostrar las carencias fuera de casa del equipo de Javi Rey, que fue inferior en el centro del campo y tiene problemas para hacer gol.

En cualquier caso, las preguntas de los oyentes van por otro lado: la venta eterna, que puede estar de nuevo ante su semana clave, y la deuda del club con Hacienda, que amenaza con embargar las taquillas del duelo copero ante el Valencia y el derbi contra el Murcia, los dos grandes ingresos que se esperan para esta temporada.

Tiene muchos frentes abiertos Felipe Moreno, que además de cerrar la venta del Cartagena se le acumulan las urgencias en el Real Murcia. El club sigue sin director deportivo, pese a que el mercado de fichajes se acerca y el empate ante el Teruel confirmó que la plantilla necesita unos cuantos retoques. También está por cerrar la continuidad de Adrián Colunga, que lleva un balance positivo pero sigue sin tener asegurado su puesto en el banquillo.