Jorge Sánchez se viste de Laudrup y el Real Murcia vuelve a sonreír en las áreas

Las dinámicas existen en el fútbol. Y en la actual, al Real Murcia de Adrián Colunga le sale todo de cara. Hace una semana, tuvo ... el acierto y la suerte de ponerse por delante en Antequera en su primer remate entre los tres palos cuando el rival había generado el mayor peligro. Y ayer pasó lo mismo. En un partido más inclinado para el 1-0 en contra que para el gol a favor, los granas consiguieron ponerse por delante. Antes habían dejado atrás un tramo de partido más complicado por las ocasiones que el Alcorcón no supo aprovechar. Las áreas sonríen al Murcia y así también se empiezan a construir las victorias.

2 Hasta el 1-0 el partido fue más disputado, con un Alcorcón que quiso tocar la pelota y que también amenazó con la verticalidad de Vladys

La puesta en escena parecía que iba a avanzar un partido donde el Real Murcia llevara la iniciativa y el Alcorcón esperara organizado en un 4-4-2 y en un bloque medio. Pero de pronto el encuentro empezó a agitarse. Se sucedieron las ocasiones visitantes, con un Vladys siempre terminal pero sin el acierto de otras veces. Es un delantero muy vertical y no desaprovecha ningún robo. Su equipo empezó también a tocar la pelota y el choque se volvió más disputado. Fue un tramo en donde el Murcia también se juntó atrás en algunas situaciones. Incluso, Sekou alternó el pivote con el centro de la zaga en la defensa posicional.

3 La confianza de Colunga fue correspondida por un Jorge Sánchez brillante que se inventó la asistencia del 1-0 con un pase a lo Laudrup

El Real Murcia aún no era superior a su rival, pero llegó la sorpresa con Jorge Sánchez. La pareja con Héctor es ideal, y más allá de los quebraderos de cabeza que Vladys provocó en el segundo, están correspondiendo del mejor modo posible a la confianza de Colunga, su técnico ya en el Imperial. Con lo que nadie contaba es que Jorge, en su primer partido oficial en el Enrique Roca con el primer equipo, se inventara un pase a lo Laudrup. Avanzó hasta llegar a tres cuartos y con el rabillo del ojo vio el desmarque de Juan Carlos Real. Su pase entre varios rivales significó la asistencia del 1-0. Y el partido ya no fue el mismo.

4 Pablo Álvarez dio entrada al murciano Mariano Carmona, pero el plus ofensivo quedó desactivado de inmediato con el 2-0 de Flakus

El Alcorcón trató de mover ficha. Y ahí entró Mariano Carmona, jugador clave en los alfareros y que reaparecía tras varios partidos sancionado. El delantero murciano se acomodó por la izquierda. El técnico Pablo Álvarez subía su apuesta ofensiva con tres atacantes ya sobre el campo, con los titulares Vladys y Esteban Aparicio. Pero cuando buscaba un plus con su goleador ya en el partido, llegó el mazazo del 2-0 de Flakus. El cambio que funcionó fue el de Bustos, el encargado de evitar que la pelota saliera por línea de fondo para que los granas cosieran una buena jugada en el pico del área antes del afortunado remate del esloveno.

5 El técnico grana aprovechó para dar descansos y hacer pruebas en un partido cerrado hasta un descuido a balón parado

Los acontecimientos dejaron mudo al Alcorcón. La falta de eficacia de la primera parte la pagaba ahora. Con el 2-0, un resultado siempre engañoso pues un gol en cualquier situación reabre el partido, no había la sensación de que la victoria se le pudiera escapar a los granas. Mientras, Colunga tuvo tiempo para todo: dio descanso a Flakus, probó a Ekain de '9', reapareció Andrés y Schalk tuvo más rodaje alternando la banda derecha con la mediapunta. Entonces, el Alcorcón marcó. Fue a balón parado. Un borrón que impidió una nueva portería a cero, pero no otra victoria.

Colunga: «Me ha gustado mucho el equipo, hemos sido superiores»

El Real Murcia sigue con su racha triunfal y superó en esta ocasión al Alcorcón por 2-1. «Me ha gustado mucho el equipo. Es cierto que ellos han tenido dos ocasiones, pero al ser nosotros un equipo que propone es lógico que alguna vez nos cojan. Creo que hemos sido superiores. El trabajo de los jugadores es fantástico y los que entran en la segunda parte siempre suman. Son tres puntos muy importantes», valoró Adrián Colunga.

El entrenador murcianista explicó sobre el partido y el rival que «tienen muy buenos jugadores y sabíamos que en transiciones eran peligrosos. Curiosamente les gusta tener la posesión y se la hemos quitado. En general hemos estado muy bien defendiendo lo que esperábamos ante un equipo que quiere ascender». La puerta a cero se escapó ya al final a balón parado: «Seguro que se va a poder mejorar cambiando perfiles, marcas… Lo importante es aprender de los errores».

El técnico también informó que Cristo, que no fue convocado, no pudo jugar por unas molestias aunque espera que hoy sí pueda entrenar. Con su ausencia, en el lateral izquierdo entró el defensa diestro Jorge Mier. «Ha estado fantástico a pierna cambiada. No es una posición natural, pero tiene juego interior y un entendimiento del juego muy bueno. Es capaz de sacar muchas situaciones de peligro para atacar al equipo rival», señaló.