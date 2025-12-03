La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca La Policía Judicial vincula al arrestado con el asesinato del mafioso Velo y de un supuesto traficante de hachís en la zona de costa lorquina

Alicia Negre Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:42 | Actualizado 17:54h.

Cuando están cerca de cumplirse dos meses del doble asesinato que sacudió Lorca a principios de octubre, la Guardia Civil está ya cerca de cerrar el caso. La Policía Judicial detuvo este miércoles a un hombre por su presunta vinculación con este truculento crimen, según confirmaron fuentes del cuerpo. Los investigadores relacionan al sospechoso con la muerte de dos hombres: uno que fue acribillado a tiros en El Cantal, en la pedanía de Garrobillo, y otro, cuyo cadáver fue encontrado maniatado en el maletero de un coche en Ramonete.

Esta investigación, que permanece bajo secreto de sumario, centró desde el principio todos los esfuerzos de los agentes del Instituto Armado. No en vano, el vecino que murió tras ser abatido a tiros por un grupo de encapuchados en su vivienda de El Cantal era Giuliano Velo, un supuesto mafioso italiano de 67 años, viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde que se instaló en España hace ya tres décadas.

La segunda víctima de este crimen, cuyo cuerpo fue hallado en el maletero de un Peugeot 5008 aparcado junto a la carretera que une Ramonete con Puntas de Calnegre, era un ciudadano marroquí relacionado presuntamente con el tráfico de hachís y marihuana, así como con los conocidos 'vuelcos' de droga —robos entre narcos—, según confirmaron fuentes próximas a la investigación.