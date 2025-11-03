La tertulia 'A dos bandas' vuelve tras una semana en la que todo ha dado un vuelco, aunque otras cosas no tanto. Todo parecía resuelto en la compraventa del FC Cartagena tras la rueda de prensa de Arribas el pasado jueves y la despedida de Paco Belmonte, pero la verdadera propiedad actual, Duino, sigue sin confirmar el traspaso de poderes.

En un capítulo grabado antes de la sorprendente dimisión de Víctor Alonso, los tertulianos abordan todo el caos en esta transición eterna, que sigue desesperando a la afición albinegra.

Sí que ha dado un giro la situación del Real Murcia. Aún sigue en una posición delicada y en descenso, pero la revolución deportiva y la llegada de Adrián Colunga han reanimado al equipo. Después de avanzar en Copa del Rey y ganar en campo del Betis B, el equipo tiene otra cara y emite sobre el césped unas primeras señales que invitan al optimismo. En 'A dos bandas' analizamos cuáles son y qué puede pasar con la dirección deportiva.