Por qué sigue bloqueada la compra del Cartagena y cómo Colunga ha reanimado al Real Murcia

La tertulia 'A dos bandas' analiza el choque entre Duino y Arribas y el giro deportivo del club grana

Las opciones del Murcia si sale Etxeberria y las claves de la transición desordenada en el Cartagena entre Arribas y Belmonte

La decisión del Real Murcia sobre Etxeberria y el pulso de Arribas en el Cartagena

La continuidad de Etxeberria en el Real Murcia y la bicefalia en la directiva del Cartagena

Tertulia 'A dos bandas'

Las dinámicas opuestas y la diferencia de pegada entre Cartagena y Real Murcia

El reparto de culpas en la crisis del Murcia y la transición incompleta en la propiedad del Cartagena

Fernando Perals
Antonio Gil Ballesta
Francisco J. Moya

Fernando Perals, Antonio Gil Ballesta y Francisco J. Moya

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

La tertulia 'A dos bandas' vuelve tras una semana en la que todo ha dado un vuelco, aunque otras cosas no tanto. Todo parecía resuelto en la compraventa del FC Cartagena tras la rueda de prensa de Arribas el pasado jueves y la despedida de Paco Belmonte, pero la verdadera propiedad actual, Duino, sigue sin confirmar el traspaso de poderes.

En un capítulo grabado antes de la sorprendente dimisión de Víctor Alonso, los tertulianos abordan todo el caos en esta transición eterna, que sigue desesperando a la afición albinegra.

Sí que ha dado un giro la situación del Real Murcia. Aún sigue en una posición delicada y en descenso, pero la revolución deportiva y la llegada de Adrián Colunga han reanimado al equipo. Después de avanzar en Copa del Rey y ganar en campo del Betis B, el equipo tiene otra cara y emite sobre el césped unas primeras señales que invitan al optimismo. En 'A dos bandas' analizamos cuáles son y qué puede pasar con la dirección deportiva.

La tertulia 'A dos bandas' analiza las horas claves del club grana para tomar decisiones en el banquillo y las versiones de los dos grupos que pugnan por el control del Efesé

La tertulia 'A dos bandas' aborda el futuro del banquillo grana y el tira y afloja por hacerse con el control del club albinegro

La tertulia 'A dos bandas' aborda el diferente momento deportivo y la actualidad institucional de ambos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza los movimientos de Javi Rey y de Etxeberria en dos encuentros con sabor muy diferente

La tertulia 'A dos bandas' analiza el preocupante primer mes del conjunto de Etxeberria y la derrota del Efesé en Sanlúcar

La tertulia 'A dos bandas' analiza la ilusión que despierta el equipo de Javi Rey y las malas sensaciones que transmite el conjunto de Etxeberria

La tertulia 'A dos bandas' regresa tras el verano y empieza el curso analizando el inicio de los dos clubes

Las tertulia 'A dos bandas' finaliza la temporada con un balance de final de curso y del inicio del verano para los dos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza el primer duelo del 'playoff' grana y el camino que emprenderá el presidente albinegro tras el descenso

Las tertulia 'A dos bandas' analiza la eliminatoria contra el Nàstic y la última vía para que la gestión del Efesé cambie de manos

