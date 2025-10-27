La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las opciones del Murcia si sale Etxeberria y las claves de la transición desordenada en el Cartagena entre Arribas y Belmonte

La tertulia 'A dos bandas' analiza las horas claves del club grana para tomar decisiones en el banquillo y las versiones de los dos grupos que pugnan por el control del Efesé

La decisión del Real Murcia sobre Etxeberria y el pulso de Arribas en el Cartagena

La continuidad de Etxeberria en el Real Murcia y la bicefalia en la directiva del Cartagena

Tertulia 'A dos bandas'

Las dinámicas opuestas y la diferencia de pegada entre Cartagena y Real Murcia

El reparto de culpas en la crisis del Murcia y la transición incompleta en la propiedad del Cartagena

Qué está haciendo tan bien el Cartagena en este inicio y qué debe corregir el Real Murcia

Fernando Perals, Antonio Gil Ballesta, Francisco J. Moya y José Otón

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:52

Las jornadas avanzan, pero siguen afianzando a Real Murcia y Cartagena en sus respectivas posiciones. El conjunto grana se hunde y la presión aumenta sobre Etxeberria, cuya salida está cada día más cerca. Felipe Moreno espera que la decisión la tome Goiria, pero el propio presidente puede actuar si el director deportivo no lo hace. En la tertulia abordamos las posibilidades que hay encima de la mesa si el entrenador cae antes o después del partido de Copa del Rey.

Por su parte, el FC Cartagena también sigue en la misma línea, aunque en su caso mucho más positiva. El equipo de Javi Rey, principal activo del club albinegro, sigue postulándose como uno de los principales candidatos al ascenso, aislándose de todo el ruido institucional. El caso es que la transición desordenada en los despachos no se soluciona, con discrepancias entre la parte de Moreno y Belmonte y la que conforman  Arribas y Alonso. En este capítulo, damos las versiones de cada grupo para entender el conflicto.

Además, en el espacio de los oyentes, respondemos más cuestiones sobre la venta incompleta del Cartagena y si ha perdido Etxeberria a la plantilla del Real Murcia.

laverdad Las opciones del Murcia si sale Etxeberria y las claves de la transición desordenada en el Cartagena entre Arribas y Belmonte

La tertulia 'A dos bandas' aborda el futuro del banquillo grana y el tira y afloja por hacerse con el control del club albinegro

La tertulia 'A dos bandas' aborda el diferente momento deportivo y la actualidad institucional de ambos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza los movimientos de Javi Rey y de Etxeberria en dos encuentros con sabor muy diferente

La tertulia 'A dos bandas' analiza el preocupante primer mes del conjunto de Etxeberria y la derrota del Efesé en Sanlúcar

La tertulia 'A dos bandas' analiza la ilusión que despierta el equipo de Javi Rey y las malas sensaciones que transmite el conjunto de Etxeberria

La tertulia 'A dos bandas' regresa tras el verano y empieza el curso analizando el inicio de los dos clubes

Las tertulia 'A dos bandas' finaliza la temporada con un balance de final de curso y del inicio del verano para los dos clubes

La tertulia 'A dos bandas' analiza el primer duelo del 'playoff' grana y el camino que emprenderá el presidente albinegro tras el descenso

Las tertulia 'A dos bandas' analiza la eliminatoria contra el Nàstic y la última vía para que la gestión del Efesé cambie de manos

La tertulia 'A dos bandas' analiza las dudas granas a dos semanas del 'playoff' y la inmovilidad en los despachos albinegros

