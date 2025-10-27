Las jornadas avanzan, pero siguen afianzando a Real Murcia y Cartagena en sus respectivas posiciones. El conjunto grana se hunde y la presión aumenta sobre Etxeberria, cuya salida está cada día más cerca. Felipe Moreno espera que la decisión la tome Goiria, pero el propio presidente puede actuar si el director deportivo no lo hace. En la tertulia abordamos las posibilidades que hay encima de la mesa si el entrenador cae antes o después del partido de Copa del Rey.

Por su parte, el FC Cartagena también sigue en la misma línea, aunque en su caso mucho más positiva. El equipo de Javi Rey, principal activo del club albinegro, sigue postulándose como uno de los principales candidatos al ascenso, aislándose de todo el ruido institucional. El caso es que la transición desordenada en los despachos no se soluciona, con discrepancias entre la parte de Moreno y Belmonte y la que conforman Arribas y Alonso. En este capítulo, damos las versiones de cada grupo para entender el conflicto.

Además, en el espacio de los oyentes, respondemos más cuestiones sobre la venta incompleta del Cartagena y si ha perdido Etxeberria a la plantilla del Real Murcia.