La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo de Blasis celebrando el gol de la victoria.

Ver 58 fotos
Pablo de Blasis celebrando el gol de la victoria. Antonio Gil / AGM

De Blasis devuelve al Cartagena a sus tiempos más felices

Un golazo del Chiquito en el último minuto confirma la segunda remontada seguida de un equipo con hambre, fe y orgullo

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Cartagena

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:57

Uno lleva más de una década tratando de volver al sitio que le corresponde y el otro quiere regresar por la vía rápida a ese ... lugar de privilegio en el que estuvo el último lustro. La experiencia te dice que el fútbol profesional suele olvidarse de ti muy rápido y que, si no sales pronto del pozo, al final te quedas dentro de él para siempre. Que se lo digan al Hércules, que bajó a Segunda B en 2014 y no ha podido volver a Segunda desde entonces. Once años en el fango. Toda una vida para un club que nunca estuvo tanto tiempo fuera de las categorías profesionales. La gestión calamitosa de Enrique Ortiz los ha condenado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  3. 3 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  4. 4 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  5. 5 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  6. 6

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  8. 8 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  9. 9

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  10. 10

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad De Blasis devuelve al Cartagena a sus tiempos más felices