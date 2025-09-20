La lesión de Jaso pone en alerta a un Asier Goiria atento al mercado de jugadores libres

David Soria Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

La peor noticia para el Real Murcia el pasado viernes no fue ni el tropiezo en casa ni la imagen del equipo, sino la lesión de Antxon Jaso. En el minuto 68 tuvo que retirarse después de hacerse daño en la rodilla en la pugna con un rival. «Tiene mala pinta», reconoció nada más terminar el choque Joseba Etxeberria. Se teme una lesión de larga duración. Además del importante contratiempo a nivel humano, el equipo queda otra vez tocado en el centro de la defensa. A principios de la próxima semana en el club esperan conocer la gravedad exacta.

Los de Etxeberria no están teniendo suerte. Precisamente, Jaso estaba sustituyendo en las últimas semanas a Esteban Saveljich, que en el amistoso ante el Elche también cayó lesionado de la rodilla derecha. Una baja que ya hizo que el técnico empezara a enumerar las alternativas válidas para el eje de la defensa. Sin el defensa navarro, que estaba cuajando buenas actuaciones, el entrenador solo dispone ahora como centrales puros de Alberto González, Andrés Carmona y Héctor Pérez, procedente del equipo juvenil que ya ha jugado un par de partidos. Los centrocampistas Sekou y Antonio David son otras opciones.

Esperando diagnóstico

Si se confirma una lesión de larga duración, Asier Goiria tendría que acudir a jugadores libres contando con que Saveljich, aunque finalmente ha optado por un tratamiento conservador, también estará de baja varios meses. «Habrá que hacer un análisis más profundo para ver qué posibilidades puede haber. Lo de Saveljich no es tan grave como parecía al principio. Esperemos que lo de Antxon tampoco lo sea. Vamos a ir despacio. Sé que la dirección deportiva estaba muy atenta al mercado», indicó el entrenador. En ese mercado de jugadores libres se encuentra Pedro Alcalá, por ejemplo, ex del FC Cartagena y del Real Murcia.