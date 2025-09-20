El Villarreal B saca lo peor del Real Murcia

Se pueden crear ocasiones desde la elaboración y desde el robo, pero ayer al Real Murcia le costó ambas cosas durante gran parte del partido. ... La primera jugada, una triangulación en la que intervino Moyita y que acabó con la caída de Ekain en la frontal, fue una promesa de lo que debe estar por venir. El equipo se sintió pocas veces fluido y el centrocampista, en su debut, apenas está empezando a encontrar el sitio y el ritmo para hacerse con las llaves en la medular. El equipo tuvo muchos problemas para progresar desde el pase y tampoco hizo daño con la presión alta en ese mano a mano que llegan a proponer los de Etxeberria. Los jugadores parecían siempre muy lejos de cada par del Villarreal B, que supo salir con la pelota controlada.

2 Las bandas granas no brillaron como otros días con Bustos más limitado y Mier esforzándose en el carril derecho

Un aspecto concreto del juego del Murcia, y que tampoco funcionó como otros días, fue el juego por las bandas. Tuvo menor impacto. Por un lado, los problemas del equipo no permitió que Bustos recibiera en buenas condiciones para poner sus habituales centros desde la banda izquierda. Por otro, Mier fue titular en el lateral derecho, pero no pudo dar la profundidad y empuje de David Vicente. Los laterales derechos con Etxeberria tienen la gran responsabilidad de cubrir toda la banda en ataque y el asturiano se le vio apurado para asumir esa exigencia aunque en el tramo final del primer tiempo se soltó más. Antes el equipo fue poco vertical.

3 El Villarreal B de David Albelda demostró mucha calidad y ser un equipo muy bien organizado a pesar de su juventud

Tras muchas temporadas bajo la maestría del experto Miguel Álvarez, el Villarreal B ha iniciado un nuevo ciclo en el que también se marcharon muchos jugadores relevantes la temporada pasada como Iker Álvarez, Joseda, Ojeda, Slavy o Etta Eyong. Pero este nuevo proceso no tiene mala pinta. David Albelda pisó el césped del Enrique Roca con un grupo por hacer y joven. Muy joven en algún caso. Mostró la calidad que se le presupone a una cantera como esa, pero también se mostró muy bien organizado bajo un 4-2-3-1 o un 4-4-2 para cortocircuitar al Real Murcia. Con el equipo base de las primeras jornadas, y con jugadores como Macià (2008), supo jugar y competir en las distintas fases.

4 Los cambios en el descanso no mejoraron a los murcianistas, con Pedro León en la izquierda y Antonio David como mediocentro

El final de la primera parte, en la que el Murcia acumuló su mayor peligro y ocasiones, no tuvo continuidad tras el descanso a pesar de que Etxeberria incluso hizo dos cambios buscando el mejor funcionamiento del equipo. Isi Gómez dejó su puesto a Antonio David, un mediocentro más puro, y Pedro León entró por Bustos. Esta variante fue llamativa, ya que el extremo jugó por la izquierda, con Mier teniéndose que proyectar por la derecha y Cristo cerrando con los tres centrales. Otra opción hubiera sido ver a Pedro León por la derecha, a Cristo dando amplitud por la izquierda y a Mier siendo el que cerrara. En cualquier caso, el juego del equipo fue a menos.

5 El filial amarillo no se puso nada nervioso, con buena defensa y peligrosos ataques a pesar del empate final

El tramo final no fue mejor y el Murcia se vio impotente ante un filial amarillo que en ningún momento pareció ponerse nervioso. Los chicos de Albelda jugaron con mucha templanza y saber estar. El 0-1 en Murcia lo gestionaron defendiendo bien y sin que dejaran de tener peligro en ataque. Solo una jugada a balón parado les afeó el resultado, pero no el partido. El Murcia chocó en un escenario ya conocido la temporada pasada y el alivio de evitar la derrota no deberá evitar el análisis.