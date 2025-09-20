La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Moyita, este viernes, durante el partido del Real Murcia. Andrés Molina / AGM
Fútbol

El Villarreal B saca lo peor del Real Murcia

El debut de Moyita no evita problemas en el juego grana ante un filial amarillo que supera su presión alta y que se ordena con una buena defensa

David Soria

David Soria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:42

  1. 1

    El Real Murcia estuvo falto de fluidez a pesar del debut de Moyita y tampoco supo imponerse a partir de la presión alta

Se pueden crear ocasiones desde la elaboración y desde el robo, pero ayer al Real Murcia le costó ambas cosas durante gran parte del partido. ... La primera jugada, una triangulación en la que intervino Moyita y que acabó con la caída de Ekain en la frontal, fue una promesa de lo que debe estar por venir. El equipo se sintió pocas veces fluido y el centrocampista, en su debut, apenas está empezando a encontrar el sitio y el ritmo para hacerse con las llaves en la medular. El equipo tuvo muchos problemas para progresar desde el pase y tampoco hizo daño con la presión alta en ese mano a mano que llegan a proponer los de Etxeberria. Los jugadores parecían siempre muy lejos de cada par del Villarreal B, que supo salir con la pelota controlada.

