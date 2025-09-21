Javi Rey vuelve a pedir el apoyo de la grada del Cartagonova para recibir al Hércules

Pruden López Cartagena Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:43 Comenta Compartir

El entrenador del Cartagena, Javi Rey, analizó este sábado en rueda de prensa el difícil duelo que afrontará esta tarde su equipo ante el Hércules, a partir de las 18.15 horas. Rey definió el encuentro como «un partido bonito, hay un escenario y unos ingredientes para que se vea un gran partido. Creo que viene mucha representación de la afición de Hércules al Cartagonova. En plenas fiestas en Cartagena, creo que se va a vivir un ambiente muy bonito, posiblemente de otra categoría, y en el terreno de juego va a haber dos muy buenos equipos», afirmó.

A pesar de la rivalidad que hay entre ambos clubes, tratándose casi de un derbi, el propio técnico ve al rival como «un rival más de los muchos rivales que tenemos dentro de este grupo. Creo que hay siete u ocho equipo que partimos con la etiqueta de que tienen que quedar campeón. Campeón solo queda uno, el Hércules puede ser uno de ellos. Es un buen partido, creo que tiene algo de derbi. No vamos a entrar a esas cosas, esa parte la dejamos para la afición», dijo.

La clave del cuadro alicantino, según Javi Rey, está del mediocampo hacia adelante con futbolistas muy destacados: «Creo que tienen jugadores muy diferenciales para la categoría, la plantilla está muy bien confeccionada, tiene los puestos doblados. Sí que es cierto que tiene ciertas bajas en la posición de los centrales, hay, incluso, la posibilidad de que Sotillo pueda hacer de central en el Cartagonova. Del mediocampo hacia delante tiene jugadores muy diferenciales , han retenido a Soldevila, fichan a Slavy, fichan a Unai Ropero, fichan a Fran Sol, tienen jugadores de muchísimo nivel y tienen buen centro del campo. Son favoritos al ascenso o por lo menos a disputar ese 'playoff'», explicó el gallego.

«Estamos centrados en el choque ante el Hércules. Lo que pase la semana que viene lo abordaremos a partir de las 21.00 horas de este domingo», dijo

A pesar de ello, el equipo herculano llega en mala dinámica, cayendo en las últimas dos jornadas ante el Ibiza y el Algeciras. Derrotas que para Javi Rey no son «significativas»: «El Hércules viene de dos derrotas pero hay que ver los partidos. Nosotros estuvimos viendo el Ibiza-Hércules, pierden 2-1 en Ibiza en uno de los campos más difíciles de la categoría ante uno de los rivales más importantes y para mí el Hérules hace muy buen partido. Tuvo controlado en todo momento al Ibiza, jugó bien al fútbol y creo que es un resultado injusto. El otro día, contra el Algeciras, el partido está condicionado con la expulsión en el minuto 9. Entonces yo creo que esas dos derrotas no son significativas, son dos derrotas muy condicionadas», afirmó.

En cuanto al once que presentará esta tarde en el Cartagonova, el técnico albinegro tiene más certezas que dudas cuando no viene siendo lo habitual en él: «Tengo alguna que otra duda. Sí que es cierto que lo tengo bastante claro después de la semana y buscando un poco ese plan de partido que queremos llevar a cabo delante del Hércules en el partido de mañana. Creo que lo tengo bastante claro pero sí que es cierto que hasta mañana por la mañana [hoy por la mañana, para el lector] no decidiremos el once. Normalmente tengo más dudas, este lo tengo más claro y creo que incluso vamos a tener muy buen banquillo, que puede ser muy determinante en el partido de mañana porque lo normal es que dos equipos importantes de la categoría, el partido sea tremendamente igualado y la gente del banquillo tiene que ser muy importante», dijo.

«Somos dos buenas plantillas, creo que ningún equipo va a ganar 3-0 ni 0-3. Veo un partido tremendamente igualado», señaló

La semana para el Cartagena va a ser dura con dos viajes largos hacia Sabadell, entre semana, y hacia el estadio del Atlético Sanluqueño para jugar el domingo. Sin embargo, eso no le distrae a un Javi Rey que está centrado en el Hércules: «Vamos a pensar en intentar ganarle al Hércules, que no va a ser sencillo. No podemos pensar en el miércoles ni en el domingo que viene, sería un error. Tanto yo, como el cuerpo técnico, como los futbolistas, como el club, como la afición, tenemos que pensar en el partido de mañana [por hoy] que es el más cercano en el tiempo. El partido del Hércules es de máxima dificultad porque jugamos contra un rival directo», comentó. Además, ve un partido tremendamente igualado. «Somos dos buenas plantillas, creo que ningún equipo va a ganar 3-0 ni 0-3. Veo un partido tremendamente igualado, y lo van a definir los pequeños detalles.Sabemos que el Hércules tiene jugadores de talento que en una jugada individual lo pueden decidir y nosotros exactamente lo mismo. El factor campo creo que va a ser importante y ojalá eso decante el partido hacia nuestro favor», explicó el preparador del Efesé.

La afición, clave para Rey

Ya viene siendo habitual que el entrenador cartagenerista llame a las masas para que acudan en apoyo al equipo. Lo hizo en el encuentro ante al filial del Atlético de Madrid, donde destacó que lo mejor del partido fue el ambiente que hubo en el Cartagonova. Para esta tarde, hay muchos alicientes que indican que se disfrutará de un ambiente de «otra categoría» con uno de los partidos clásicos de la antigua Segunda B: «Incidimos en lo de siempre, en el tema de la afición. Sé que mañana se van a desplazar entre 600 y 700 aficionados desde Alicante, no se puede notar en el Cartagonova. Tiene que notarse que estamos en casa, tiene que haber incluso mejor ambiente que el día del Atlético Madrileño. Jugamos en casa, en plenas fiestas, con un buen rival enfrente. Necesitamos que el Cartagonova presente sus mejores galas», señaló.

Además, Rey destacó la gestión del grupo que está llevando a cabo abriéndole la posibilidad de jugar a cualquiera: «En este grupo todos van a tener oportunidades. Lo digo siempre, mientras entrenen y trabajen al 100% durante la semana, los jugadores siempre van a tener premio por diferentes motivos; por carga de minutos o por jugadores idóneos para un plan de partido que llevemos establecido», dijo un Javi Rey deseoso de que la pelota eche a rodar en el primero de los tres partidos que su equipo va a disputar en los próximos siete días.

Homenaje a Juanito y accesos cortados por las fiestas

Además de la competitividad del partido y la rivalidad entre ambos conjuntos y aficiones, el encuentro será especial porque se realizará un homenaje a Juanito, el aficionado incansable que seguirá tocando su tambor y su trompeta desde el cielo, con el objetivo de que su Cartagena esté lo más arriba posible. Por su puesto, antes del partido se le hará un minuto de silencio en su recuerdo. Juanito falleció el pasado sábado a los 65 años por culpa de un cáncer de páncreas.

Además, por la apertura el pasado viernes del campamento de las fiestas de Carthagineses y Romanos, ubicado a escasos metros del Cartagonova, estarán cortados los accesos a la explanada del estadio y desde el Ayuntanmiento solicitan a los aficionados que acudan con tiempo y, en la medida de lo posible, vayan a pie al recinto de Benipila.

La cita de hoy puede ser una buena opción para poder ver a un Cartagonova colorido de albinegro y apretando cuando el equipo lo necesita. Porque un Cartagena-Hércules siempre da motivos de ser un encuentro especial. La afición alicantina ha comprado 660 entradas en la zona visitante y unas cuantas más repartidas por diferentes zonas del estadio. Vendrán cerca de 800 seguidores del Hércules.

El Efesé tiene una espina que quitarse, y es la de no haber conseguido vencer al Hércules desde el año 2003. Y fue en el Rico Pérez. La última vez que le ganó en el Cartagonova fue en 1994. Blanquiazules y albinegros tienen historial de 73 partidos desde 1929 y ahora vuelven a compartir categoría después de 13 años.