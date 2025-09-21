La irregularidad y la falta de fiabilidad penalizan el inicio del Real Murcia

No está siendo el inicio de temporada ideal para el Real Murcia. En las cuatro jornadas disputadas, se han acumulado una cantidad de malas noticias ... que exceden a lo que cualquiera pudiera haber previsto. En lo deportivo, el equipo solo ha ganado un partido y acumula cinco puntos de 12. Es decir, ha sumado menos puntos de los que ya ha perdido (siete). Varios son los problemas que muestra un equipo que quiere ser fiel a las ideas de Joseba Etxeberria, pero que aún es irregular y no tiene la fiabilidad necesaria para aspirar a lo máximo.

Uno de esos problemas está en el propio juego. La teoría parece clara: un equipo que quiere jugar en campo rival, buscar la portería contraria de manera constante, que presione consecuentemente muy arriba y que acepta los espacios a la espalda de la defensa. Sin embargo, la ejecución todavía es errática. Los tramos de buen fútbol van y vienen. Empezó muy bien ante el Marbella y ya en la segunda parte perdió fluidez. Luego se dio un homenaje ante el Elche, el partido que sirve de espejo, y ante el Juventud Torremolinos también se vio un conjunto generoso en la producción ofensiva. No pudo dar la misma imagen contra el Atlético Madrileño y ante el Villarreal B solo en la recta final de la primera parte pudo desbordar a su rival. El juego a veces no es profundo y la presión alta no siempre provoca los robos adelantados que debería.

Los problemas El juego Al estilo valiente yendo en todo momento a por la portería contraria y en campo rival le falta continuidad.

La eficacia Con mejor o peor juego, el equipo siempre es capaz de generar ocasiones, pero su acierto sigue siendo bajo.

Las concesiones El Murcia ha recibido ya varios goles que eran evitables por errores y falta de contundencia.

Las lesiones Los granas han sufrido contratiempos con Saveljich, Jaso, Zeka. Moyita y Antonio David acaban de debutar.

En cualquier caso, se trata de un equipo capaz de generar ocasiones en cualquier momento, sean consecuencia o no del juego. Ahí surge el segundo problema en este inicio de la Liga: la falta de efectividad. En todos los partidos tiene oportunidades. Ante el Marbella pudo hacer el 0-2 antes de recibir el 1-1, contra el Torremolinos también pudo ampliar su ventaja y con el filial colchonero perdonó varias veces en el segundo tiempo el 0-2.

El viernes tuvo varias ocasiones ante el Villarreal B que no fue capaz de transformar para ponerse por delante. Más allá de la capacidad resolutiva de Flakus, el equipo no aprovecha lo que genera. «Estamos perdonando, pero esas situaciones van a terminar entrando. Tenemos jugadores con gol. Eso está afectando a la confianza para llegar con fluidez arriba. Si queremos hacer goles, tenemos que subir la eficacia, pero tenemos que jugar mejor para seguir teniendo esas ocasiones», explicó Etxeberria.

Goles evitables

Sumado a esto, tampoco está consiguiendo cerrar los partidos desde la defensa. La propuesta de juego hace que el equipo se exponga bastante, pero ha recibido goles evitables. Una pérdida de Isi Gómez dio lugar al contragolpe del Villarreal B en el 0-1, jugada en la que tampoco hizo una falta táctica para frenar la transición. Y hace una semana, los granas concedieron otra contra, un tres para tres en el minuto 97, que acabó en el córner del 1-1, en el que también faltó contundencia. En la jornada inaugural, a Gazzaniga se le escapó un balón que supuso la derrota por 2-1. Los errores le están costando puntos en este arranque.

Además, los planes del técnico se están viendo condicionados por los continuos problemas físicos de mayor o menor gravedad. Hasta el pasado viernes no pudo contar con Moyita ni con Antonio David y Andrés fue convocado por primera vez. Por contra, perdió por problemas musculares a Alex Schalk y durante el partido sufrió la lesión de Jaso, que se une a las de Esteban Saveljich y Zeka.

«En estas cuatro jornadas nos ha pasado un poco de todo. Estamos en esa búsqueda de la mejor versión y darle más continuidad a las fases buenas que ha habido. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El nivel de exigencia tiene que ser mucho mayor. Hay que darle una vuelta para ser un equipo más competitivo», aseguró el técnico grana.