La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Cartagena se abrazan para celebrar el gol de Pablo de Blasis. Antonio Gil/ AGM

El esfuerzo del Efesé tiene premio

Los de Javi Rey remontan el partido con un golazo del ídolo De Blasis, aprovechando la expulsión de Retu, para redondear el buen inicio de curso

Jesús Fernández

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:52

  1. 1

    El Cartagena perdona varias ocasiones en un inicio eléctrico de choque contra un Hércules defensivo

Mucho ruido y pocas nueces. Así se podría definir el inicio del partido cartagenero. Los Javi Rey estuvieron animados, siendo profundos por los costados y ... dando varios sustos al Hércules, que arrancó con un 5-4-1. Los minutos iniciales tuvieron un ritmo alto con mucha ida y vuelta, donde los centrocampistas no consiguieron poner calma en el juego. Dentro de ese caos, emergió la figura de Kevin Sánchez para crear las situaciones más peligrosas. El burgalés quebró a Samu Vázquez, pero no precisó su envío hacia Fidalgo, que estaba en el punto de penalti para empujar. A los pocos minutos, mandó un balón por encima del larguero dentro del área, tras una buena conducción ante Sotillos, y culminó su 'hat trick' de ocasiones desperdiciando un gran centro de Perejón, que Abad mandó a córner. Imanol Baz, con un cabezazo, y Perejón, con un disparo cruzado en exceso, también rondaron el gol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  3. 3 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  4. 4 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  5. 5

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  6. 6

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  7. 7

    Los residentes del centro de Murcia se quejan por los problemas para aparcar con la nueva ORA
  8. 8 Impiden una concentración de motos acuáticas en la playa de Los Alemanes de La Manga
  9. 9

    Adiós verano desde Los Alcázares
  10. 10 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El esfuerzo del Efesé tiene premio

El esfuerzo del Efesé tiene premio