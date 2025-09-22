El esfuerzo del Efesé tiene premio

Mucho ruido y pocas nueces. Así se podría definir el inicio del partido cartagenero. Los Javi Rey estuvieron animados, siendo profundos por los costados y ... dando varios sustos al Hércules, que arrancó con un 5-4-1. Los minutos iniciales tuvieron un ritmo alto con mucha ida y vuelta, donde los centrocampistas no consiguieron poner calma en el juego. Dentro de ese caos, emergió la figura de Kevin Sánchez para crear las situaciones más peligrosas. El burgalés quebró a Samu Vázquez, pero no precisó su envío hacia Fidalgo, que estaba en el punto de penalti para empujar. A los pocos minutos, mandó un balón por encima del larguero dentro del área, tras una buena conducción ante Sotillos, y culminó su 'hat trick' de ocasiones desperdiciando un gran centro de Perejón, que Abad mandó a córner. Imanol Baz, con un cabezazo, y Perejón, con un disparo cruzado en exceso, también rondaron el gol.

2 El gol de Sotillos no cambia el plan del Efesé y Chiki empata el partido para estrenarse con la elástica albinegra

Tanto perdonar les costó caro a los de Javi Rey. Tuvieron dos avisos antes de que Sotillos remachara en boca de gol un centro de Jav Jiménez en las postrimerías de un saque de esquina. El lateral demostró su calidad controlando el centro pasado con el pecho, pisando línea de fondo y poniendo un caramelo raso para la alegría de los aficionados herculanos desplazados a Cartagena.

Este contratiempo no cambió el plan de los albinegros. Incluso, reforzó la idea de que el planteamiento del partido estaba siendo el correcto. El tiempo no tardó en darle la razón y la conexión reivindicativa entre dos futbolistas que vienen de vivir un descenso sirvió para hacer el empate. Nacho vio el movimiento de Chiki en el área y la colgó. El ariete marcó los tiempos a la perfección y presentó la frente para ponerla bombeada al palo largo y celebrar su primer gol con la camiseta del Efesé.

3 La dupla Nacho-Kevin fue una auténtica tortura para la banda derecha alicantina

Para un partido tan abierto y con tantos espacios como el que se vio en el Cartagonova se necesitan jugadores con recorrido y que no le teman a repetir esfuerzos. Para ello, Javi Rey cuenta con Nacho Martínez y Kevin Sánchez. Los dueños de la banda izquierda lo entregaron todo en el campo. El veterano lateral estuvo bien defensivamente ante Soldevila, rápido en las coberturas para ayudar a sus compañeros y rebañó varios balones en el área.

Estuvo acompañado por el mejor futbolista del partido. Kevin Sánchez ya ha enseñado sus credenciales en esta categoría y los equipos van a tener que estudiar sus movimientos para parar al extremo de 20 años. Se le puede poner la pega de la puntería, pero Kevin fue un quebradero de cabeza para el entramado defensivo del Hércules. La chispa que tiene en la banda para desbordar y definir, más el buen entendimiento que tiene con Nacho, lo hacen ser un peligro constante.

4 Un partido con poco protagonismo del centro del campo, con mucha ida y vuelta y bastante fatiga al final

Los centrocampistas no fueron capaces de dominar un partido en el que se impuso un ritmo alto y de muchos esfuerzos. Tras el descanso, y con fuerzas renovadas, se siguió percibiendo una sensación de que cualquier equipo podía tener la suya y meterla. Los de Javi Rey prefirieron perder con atrevimiento que empatar con cobardía. Sabían que podían llevarse los tres puntos. Tanta intensidad hizo que en los últimos minutos se viese un duelo más descafeinado con mucho balón largo y poca precisión. Javi Rey solo había hecho dos cambios cuando la segunda amarilla de Retu cambió el partido.

5 La expulsión y un espectacular cañonazo de De Blasis directo al corazón de la afición albinegra dan la victoria

Nadie le podía decir al Chiquito que su reencuentro con el gol en el Cartagonova iba a ser tan especial. Retu vio la segunda amarilla y Javi Rey gastó todas las balas que tenía en la recámara porque sabía que era ahora o nunca. Metió a Nacho Sánchez, Ortuño y De Blasis para jugar el minipartido de quince minutos que restaba.

El trío de treintañeros revolucionó de nuevo el encuentro. Primero avisó Chiki tras un buen pase de Ortuño. En la siguiente, la advertencia se hizo realidad y el yeclano le dejó un balón de cara a De Blasis para que el argentino la reventase con su zurda a la escuadra y le diese el triunfo. El Cartagonova, encantado de que su ídolo haya vuelto a casa para dar puntos tan importantes como los de ayer. Nacho Sánchez pudo ampliar la ventaja, pero no estuvo acertado.

Javi Rey: «Me quedo con el ambiente que se volvió a vivir»

Ampliar Javi Rey da órdenes en el partido contra el Hércules. Antonio Gil / AGM

Javi Rey volvió a elogiar a su afición tras el partido de ayer. «Me quedo con el ambiente que se volvió a vivir. Fue espectacular el final del partido después del gol de Pablo», dijo el técnico nada más empezar la rueda de prensa, valorando que este «camino lo tenemos que pasar juntos». Rey se enorgullece de la marea albinegra y «es jornada 4, no me quiero imaginar jornada 35 si nos estamos jugando algo. Hoy la afición del Cartagena volvió a dar un paso al frente».

Los tres puntos los achaca a «lo colectivo; fue una victoria de equipo y hay que valorar la aportación que hacen los chicos desde el banquillo». También recordó que «el compromiso no se negocia y este equipo, aparte de decirlo, también lo demuestra en el terreno de juego».

Javi Rey también tuvo unas palabras para Juanito, dedicándole la victoria ante el Hércules. «Ayudó al Cartagena a sumar una victoria el día de su homenaje. Desde aquí le mando mucho ánimo a la familia». El Cartagena ahora tiene por delante el compromiso contra el Sabadell del que podría salir líder.