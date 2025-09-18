La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos viandantes bajo la lluvia en la Gran Vía de Murcia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana

El inicio del otoño traerá un paréntesis de inestabilidad tras unos días de calor veraniego

A.G.B.

Murcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:14

Superado ya el ecuador del mes de septiembre, la Región de Murcia sigue envuelta por un calor más propio de los meses de julio y agosto. Solo quedan tres días para el inicio del otoño, que empieza este domingo 21 de septiembre, pero aún se notan los efectos de este verano de 2025, que ha sido el más cálido desde que hay registros, según los datos presentados este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, pronto va a cambiar, pues se esperan lluvias y tormentas en la Región de Murcia precisamente este fin de semana.

Este jueves ha sido otra jornada veraniega más. Según la Aemet, las máximas han superado los 35 grados en Alhama de Murcia, Totana, Jumilla y Lorca. Y, salvo San Javier y Águilas, en todos los municipios de la Región de Murcia se han superado los 30 grados. Eso sí, pese a ser temperaturas de mucho calor para estas fechas, están lejos de las marcas más sofocantes del país, pues en Extremadura se han alcanzado los 40 grados este jueves.

En el inicio de este fin de semana, la dinámica va a seguir la misma línea: temperaturas máximas por encima de 30 grados, noches aún tropicales en municipios como Murcia. Sin embargo, el viernes y el sábado ya empezarán a ganar terreno las nubes en los cielos de la Región. Y será el domingo cuando se asienten y dejen chubascos en la mayoría de la geografía murciana.

Cuándo lloverá en la Región de Murcia

Salvo en Cartagena y el resto de la costa, donde hay menos del 50% de posibilidades, las lluvias están prácticamente aseguradas en todos los municipios de la Región de Murcia. Según la Aemet, la probabilidad es del 75% en Murcia, del 80% en Lorca, y del 90% en Yecla, Jumilla y el Noroeste. De hecho, las lluvias llegarán ya por la mañana a los municipios de Caravaca, Bullas, Moratalla, Calasparra y Cehegín. Y en algunos puntos pueden ir acompañadas de tormentas, que también se esperan en localidades como Alguazas y Molina de Segura.

Las precipitaciones no tendrán apenas efecto en las temperaturas, que seguirán en la misma línea. De hecho, el paréntesis de inestabilidad será muy breve las lluvias se marcharán el lunes, cuando la Aemet espera otra jornada de calor en la mayoría de la Región de Murcia, con máximas que volverán a rebasar los 30 grados en gran parte de los muncipios. Sin embargo, a partir del martes sí puede haber un giro de los valores térmicos.

Aunque aún es pronto, por lo que el pronóstico puede variar hasta entonces, el martes puede dejar un descenso de las temperaturas máximas y mínimas. Según las primeras previsiones de la Aemet, las máximas caerán por debajo de los 30 grados en Murcia y el litoral, como Cartagena o San Pedro del Pinatar. En las zonas más frescas, las máximas se quedarán levemente por encima de los 20 grados, mientras que las mínimas se acercarán a los 10ºC. Habrá que estar atentos para saber si se confirma este giro otoñal en el tiempo.

Te puede interesar

