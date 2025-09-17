La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vecina de San Pedro del Pinatar realizando las compras en comercios locales. Ayto. San Pedro del Pinatar

La ganadora del concurso 'Compra Contrarreloj' en San Pedro del Pinatar gasta 2.000 euros en 90 minutos

La vecina de la localidad, Laura Jiménez, consiguió realizar este reto para la puesta en valor del comercio local

LA VERDAD

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:19

La vecina Laura Jiménez se proclamó ganadora de la campaña comercial 'Compra Contrarreloj 2025', organizada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, logrando completar con éxito el reto de gastar 2.000 euros en un máximo de 120 minutos en los establecimientos adheridos. Durante el verano, los clientes han podido participar sellando sus compras en al menos tres comercios locales, entrando así en el sorteo final.

La ganadora completó su recorrido en tan solo 90 minutos, realizando compras variadas en moda, calzado, complementos, alimentación, viajes, tratamientos de belleza y productos de papelería, entre otros. Entre los establecimientos visitados se encuentran Zapatería Leonor, Viajes Bethia, Carnicería Yayo, Loterías Perolo, Óptica Mediterráneo y Pinatar Sport. Posteriormente, amplió su recorrido por Óptica Pinatar, Papelería Arco, Marvimundo, Bella Center, Modas Mati, Repostería Pedrín y Confitería Alicia.

Esta acción, enmarcada en las actuaciones de dinamización y puesta en valor del comercio local, contó con una alta participación tanto de vecinos como de establecimientos, consolidándose como una cita para apoyar al comercio de proximidad en San Pedro del Pinatar. La concejala de Comercio, María Dolores Nieto, destacó la gran acogida de esta iniciativa, «que se ha consolidado como una de las campañas más populares del municipio».

