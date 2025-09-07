Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en la Región de Murcia Diferentes zonas de la Comunidad están en alerta para este domingo y lunes por posibles precipitaciones

El calor sigue sin dar un respiro en la Región de Murcia, a pesar de que ya estamos en septiembre, y las temperaturas máximas pueden alcanzar los 36 grados en diferentes puntos de la Comunidad como Caravaca, Yecla o Murcia y 35 en Lorca. Sin embargo, ese calor puede quedar de lado en los próximos días e incluso este propio domingo con la llegada de precipitaciones.

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) ha activado para hoy un aviso de nivel amarillo por tormentas en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. La alerta está vigente 12 a 21 horas, con una probabilidad del 40-70%. Además, el inicio de la semana también puede estar pasado por agua. Para este lunes la Aemet también ha activado un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Altiplano y en la Vega del Segura entre las 12 y las 21 horas. La lluvia podría alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta la jornada del martes, aunque todavía no hay ningún aviso, y se espera que desaparezcan a partir del miércoles y durante el resto de la próxima semana.