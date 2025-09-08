Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia Las comarcas de la Vega del Segura y el Altiplano están bajo aviso naranja; el Valle del Guadalentín se queda en amarillo

M. García Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:09 Comenta Compartir

La tormenta que afectará este lunes a la Región de Murcia podrá dejar lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología elevó el nivel de alerta por tormentas y precipitaciones esta mañana para las comarcas del Altiplano y la Vega del Segura, y la mantiene hasta las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Además, también está bajo aviso, aunque este caso de nivel amarillo, en la zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, por lluvias que pueden ser de hasta 25 litros en un 60 minutos.

Las temperaturas mínimas subirán y dejarán noches de nuevo calurosas, a pesar de estar bien adentrado ya el mes de septiembre. Por ejemplo, Cartagena y Murcia se anotarán una mínima de 24 grados, una cifra que impide conciliar bien el sueño. Sin embargo, las máximas continuarán en descenso y será la capital de la Región la que lidere este dato con 35 grados.

Este frente borrascoso también puede dejar precipitaciones a lo largo de la tarde del martes, cuando la Aemet tiene activa una alerta amarilla por tormentas y lluvias que podrán ser ocasionalmente fuertes desde las 12 hasta las 21 horas. La buena noticia es que las temperaturas sufrirán un fuerte descenso de más de cinco grados, y ninguna localidad de la Región tendrá más de 30 grados de máxima.

Las tormentas abandonarán por la tarde la Región y los cielos amanecerán poco nubosos ya el miércoles, aunque habrá brumas matinales.