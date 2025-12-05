La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Obras de construcción de viviendas en Los Narejos, en el municipio de Los Alcázares, en agosto pasado. Vicente Vicéns/ AGM

La Comunidad reactiva el diseño del Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor

Recoge alegaciones al Documento de Avance desde hoy y consultará a once instituciones sobre el urbanismo, la agricultura y otros usos del suelo en la cuenca

José Alberto González

José Alberto González

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:43

Veinte meses después de haber completado uno de los principales trámites ambientales exigidos por la ley, y con dos años de desfase respecto a ... la fecha tope de aprobación fijada por la Asamblea Regional, el Gobierno autonómico da hoy el paso con el que quiere encarrilar, esta vez sí, la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor y de sus directrices de aplicación. Se trata de la apertura del periodo de información pública del Documento de Alcance del citado plan, que será anunciado por el BORM y que durará un mes, confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes del Ejecutivo.

