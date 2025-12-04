Día de la Constitución: los supermercados y tiendas abiertos el 6 de diciembre en la Región de Murcia Esta jornada está marcada en el calendario como festivo a nivel nacional

Día de la Constitución: los supermercados y tiendas abiertos el 6 de diciembre en la Región de Murcia.

El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, una fecha que recuerda la aprobación en referéndum de la Constitución española en 1978. Por su trascendencia histórica y política, se marca en rojo en el calendario como festivo en toda España. Se trata de una jornada muy esperada porque se encuentra muy próxima al siguiente festivo: el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Esto permite hacer puente y disfrutar de un descanso prolongado.

Al estar cerca de la temporada navideña, muchas personas aprovechan estos días para hacer compras o pasar tiempo con sus seres queridos. Sin embargo, hay que tener en cuenta los horarios de los establecimientos, ya que algunos pueden permanecer cerrados. Consulta qué negocios de la Región de Murcia levantarán o echarán su persiana:

Tiendas

-El calendario de El Corte Inglés señala que abrirá sus tiendas de Murcia y Cartagena de 10 a 22.00 horas.

-Ikea mantendrá su tienda abierta de 10 a 21.00 horas.

-MediaMarkt levantará la persiana de Nueva Condomina (Murcia), Ronda Sur (Murcia), Lorca y Cartagena de 10 a 22.00 horas.

Centros comerciales

-El centro comercial Nueva Condomina (Murcia) abrirá totalmente, por lo que se podrá acudir tanto a sus tiendas como a los locales de ocio, gimnasio, cine y restauración.

-El centro comercial Thader (Murcia) también incluye esta jornada como un festivo de apertura comercial. Por lo tanto, sus negocios atenderán al público.

-El 6 de diciembre también aparece en el calendario de apertura de la Noria Outlet, en Murcia.

-El centro comercial Atalayas (Murcia) también se suma a la apertura durante esta jornada festiva.

-Los negocios de moda, ocio y restauración del centro comercial Espacio Mediterráneo (Cartagena) estarán abiertos.

-El centro comercial Dos Mares (San Javier) abre durante los 365 días del año, por lo que este festivo sus negocios permanecerán operativos.

-El centro comercial Parque Almenara (Lorca) incluye esta jornada entre sus festivos de apertura comercial. Esto significa que abrirá al completo.

Supermercados

-Carrefour informa en su página web que abrirá sus supermercados de 09.00 a 22.00 horas.

-Alcampo permanecerá abierto, ya que se encuentra dentro del centro comercial Thader.

-Consum también levantará las persianas de sus supermercados durante el 6 de diciembre.

-Los supermercados de la cadena Mercadona también se suman a la apertura. En su página web señalan que estarán abiertos todo el día.