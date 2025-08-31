El calor afloja en septiembre: la Región de Murcia se alejará de los 40 grados El respiro que ha dado el tiempo en los últimos días se afianzará con la entrada del nuevo mes, sobre todo a partir del próximo fin de semana

Viandantes por la calle Trapería de Murcia, en uno de los calurosos días de este mes de agosto.

A.G.B. Murcia Domingo, 31 de agosto 2025, 16:27 Comenta Compartir

Llega septiembre, época de cambios. Vuelta de vacaciones para la mayoría (aunque otros las empiezan ahora), las playas se vacían, las ciudades de interior como Murcia recobran vida. Y también empieza a cambiar el tiempo, que deja atrás las semanas más calurosas del año. Así ocurrirá en la Región de Murcia, que despide un agosto achicharrado por una ola de calor de récord, y se adentra en un mes que traerá un alivio de las temperaturas.

Es cierto que los últimos días ya han dejado un tiempo más propio de esta época del año. Calor, como es habitual, pero en niveles similares a la media de la seria histórica. Según las cifras de la Aemet, esta semana las máximas han estado en torno a los 37 grados en los municipios del interior, y ligeramente por encima de los 30ºC en Cartagena y el resto de la costa, que sí ha supuesto un alivio para los miles de murcianos que han apurado sus últimos días de verano en las playas.

Es decir, valores que están ya lejos de los peores momentos de la ola de calor, hace dos semanas, cuando se llegaron a superar los 44 grados en varias localidades. El domingo 17 de agosto y el lunes 18 fueron los dos peores días del verano, dos jornadas que convirtieron a la Región de Murcia en un horno con todo el interior por encima de los 40ºC.

🌡️🔽 El verano climatológico se despedirá mañana con la llegada de una masa de aire polar 🌬️ que traerá un bajón térmico de oeste a este.



👇 Los detalles con @DuncanWingen: https://t.co/3pIBvHMIbd pic.twitter.com/RPFvtaoANa — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) August 30, 2025

Por fortuna, en los últimos 10 días el calor ha empezado a aflojar, incluso las noches han sido algo más leves. Aunque la mayoría de la Región de Murcia sigue instalada en las noches tropicales, localidades del Noroeste y el Altiplano han empezado a registrar ya mínimas por debajo de los 20 grados, una dinámica que se extenderá a otras zonas a lo largo del mes de septiembre.

El tiempo para inicios de septiembre

A partir del inicio de septiembre, que arranca este lunes, el tiempo irá siendo más suave de forma progresiva, según la previsión de la Aemet. Durante los próximas días, las máximas no superarán los 35 grados, que solo se alcanzarán puntualmente en municipios como Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura y Cieza. En Lorca, el Noroeste, el Altiplano y la costa, las temperaturas rebasarán muy ligeramente los 30 grados, incluso zonas como Jumilla pueden quedarse por debajo.

Además, las mínimas inferiores a 20 grados se extenderán algunas noches a municipios de la Región de Murcia como Lorca, Cieza y los de su alrededor. Y en Caravaca, Moratalla y otras localidades, incluso pueden bajar de los 20 durante la madrugada del lunes al martes. Es decir, un respiro claro con respecto a las noches sofocantes de julio y agosto.

En cualquier caso, el cambio drástico, si no hay giro de la previsión, se producirá a partir del próximo viernes. En el inicio del próximo fin de semana, las temperaturas caerán de forma considerable varios grados, y ya no superarán los 31 o 32 grados en ninguna zona de la Región, incluida la ciudad de Murcia y las localidades vecinas. Por ahora, para lo que habrá esperar es a las lluvias, que aún no aparecen en el pronóstico de la Aemet.