La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera

La primera noche taló un árbol en el paseo marítimo de La Ribera. Y la madrugada siguiente cortó nueve troncos, casi a ras del suelo, ... para no dejarles ninguna oportunidad de revivir. Después dejó los árboles talados junto a las fachadas de las viviendas de primera línea del Mar Menor. «No ha sido un acto vandálico», afirma la concejal de Servicios Públicos y Parques y Jardines, María Dolores Ruiz. El corte limpio del tronco deja claro que el autor empleó una máquina para cometer el atentado ambiental. «Por lo que sea, no los quería ahí, pero ya hemos plantado otros en la zona, que estará vigilada», advierte la edil.

La Policía local busca al autor de las talas nocturnas, a quien le espera una denuncia por delito ambiental por la destrucción de arbolado valorado en más de 2.500 euros. Los 10 ejemplares malogrados eran parte de los 36 árboles que este año había plantado el Ayuntamiento frente a la playa Colón en el paseo marítimo de La Ribera. Entre los ejemplares aserrados se encontraban algunos tarays, árbol típico de la zona costera por su resistencia en los ambientes salinos y su capacidad para regenerar suelos degradados. También se han perdido algunos ejemplares de la especie calistenium, conocida por sus flores rojas en forma de tubo.

Ambas especies fueron seleccionadas para la plantación de 76 nuevos árboles en el paseo marítimo, como una acción del Plan de Sostenibilidad Turística. La decena de ejemplares destruidos ya tiene sustitutos, pero el Ayuntamiento teme nuevas intervenciones del talador nocturno, así que ha reforzado la presencia de la Policía local en el paseo durante las noches. Según el alcalde, José Miguel Luengo, está previsto instalar cámaras de videovigilancia, dentro de la red de 200 puntos contratada por un importe de 700.000 euros. Antes de que termine el año, está previsto que queden instaladas en diferentes puntos del municipio, desde La Manga hasta la pedanía de El Mirador, incluido el paseo marítimo de La Ribera.