Árboles talados. A. S.

La Policía busca al autor de la tala de 10 árboles en el paseo marítimo de Santiago de La Ribera

El Ayuntamiento ya ha replantado los tarayes y los calistemos e instalará cámaras de videovigilancia

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:17

La primera noche taló un árbol en el paseo marítimo de La Ribera. Y la madrugada siguiente cortó nueve troncos, casi a ras del suelo, ... para no dejarles ninguna oportunidad de revivir. Después dejó los árboles talados junto a las fachadas de las viviendas de primera línea del Mar Menor. «No ha sido un acto vandálico», afirma la concejal de Servicios Públicos y Parques y Jardines, María Dolores Ruiz. El corte limpio del tronco deja claro que el autor empleó una máquina para cometer el atentado ambiental. «Por lo que sea, no los quería ahí, pero ya hemos plantado otros en la zona, que estará vigilada», advierte la edil.

