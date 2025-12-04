Todos los mercadillos de Navidad 2025 en la Región de Murcia Numerosos municipios de toda la Comunidad desplegarán los puestos por sus calles desde este puente de diciembre

Lía Guillén y Candela González Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Prácticamente toda la Región de Murcia ya se encuentra alumbrada por sus luces de Navidad. Eso significa que estas fechas festivas, tan esperadas por miles de murciano, ya se acercan y con ellas los típicos mercadillos navideños que inundan las calles de muchos municipios.

Desde el interior hasta las localidades de costa, numerosos municipios desplegarán durante los próximos días todo tipo de casetas navideñas con dulces, muestras de artesanía y otros productos característicos de esta época del año. Estos son los mercadillos que se han anunciado, su ubicación y las fechas en los que estarán abiertos.

Murcia

-Mercadillo de Navidad en la Glorieta. Junto al Ayuntamiento de Murcia, se desplegará el tradicional mercadillo de artesanía, productos típicos, regalos y decoración, que abrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre. Permanecerá abierto de 11.00 a 23.00. Entre casetas de artesanía, detalles festivos y comidas locales, el mercadillo contará un videomapping, 'El cuento del relojero', que ilumina la fachada de la Glorieta.

-Muestra de Artesanía de Navidad en el Paseo Alfonso X el Sabio. Del 4 de diciembre al 5 de enero de 2026 permanecerá abierto este mercado de artesanía, la cual es su 41ª edición, reunirá a 100 artesanos de la Región. Abrirá de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre abrirá únicamente por la mañana, hasta las 14.00 horas, y permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero.

-Mercadillo Navideño Artesanal. Estará abierto de 10 a 22h los días 6, 7, 8, 20, 21, 27 y 28 de diciembre y 3 y 4 de enero. Ubicado en Paseo Escultor Juan González Moreno, en el barrio del Carmen.

-Mercadillo de artesanía en el jardín de la Pólvora. Abierta toda la mañana del domingo 7 de diciembre.

-Mercadillo de Artesanía en El Ranero. Abierto el domingo 21 de diciembre toda la mañana, ubicado en Avda. San Pedro del Pinatar, en El Ranero.

-Mercado Navideño de la plaza Circular. Del 12 de diciembre al 5 de enero en la plaza Circular. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1 (de 17 a 22 h) // Días 24 y 31 (de 11 a 16 h).

Cartagena

-Mercadillo Navideño en la plaza Juan XXIII. Los puestos abrirán del 12 de diciembre al 5 de enero de 2026. Figurarán varios stands de artesanos, creadores locales y asociaciones que ofrecerán distintos productos. Permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

-Mercadillo de la explanada del Puerto. Del 18 de diciembre al 6 de enero permanecerá abierto este mercado gastronómico, que combonará actividades culturals, talleres y tendrá una zona infantil. Estará abierto al público mañana y tarde.

Lorca

Lorca también disfrutará de un mercadillo que se desarrollará del 3 al 7 de diciembre en la calle Corredera. La oferta incluirá degustaciones diarias, food trucks, música en directo, artesanía, actividades infantiles y photocall temático. Con hasta 25 casetas participantes, esta tercera edición tendrá un horario de 11h a 14h y de 18h a 21h (ampliado hasta las 23.00 los días 5 y 6 de enero)

Yecla

Los días 10, 21, 22 y 23 de diciembre en la calle Niño estará disponible el mercado navideño de Yecla. Con un horario de 11 a 14h y de 17 a 22h, excepto el 23 de diciembre, que solo se abrirá a mediodía.

Archena

Águilas

San Pedro del Pinatar

-Mercadillo plaza de la Constitución. En el que participan decenas de comercios, artesanos y asociaciones locales. Asimismo, se instalará un escenario en el que a diario se llevarán a cabo representaciones, actuaciones musicales y propuestas para diferentes público.