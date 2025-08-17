La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: casi todo el interior supera los 40 grados La Vega del Segura está hoy y mañana en aviso rojo por altas temperaturas, que pueden llegar a 45ºC

Una mujer camina junto al río Segura en Murcia, este domingo, el día más duro de la ola de calor.

A.G.B. Murcia Domingo, 17 de agosto 2025, 16:46 | Actualizado 17:20h.

Más de una semana lleva esta ola de calor, la segunda del verano, abrasando España. Pese a ello, no se había cebado aún con la Región de Murcia, que se había librado de las temperaturas más extremas. Hasta este puente de agosto, cuando los últimos coletazos de este episodio sí están sacudiendo los municipios murcianos. Este domingo y el lunes van a ser los días más calurosos de los meses estivales, con máximas que pueden llegar a los 45 grados en algunos puntos.

La Región de Murcia se achicharra desde la jornada del sábado, cuando el calor extremo hizo repuntar las temperaturas en todo el territorio. Esta dinámica se ha mantenido durante toda la semana, pero por ahora no ha llegado a tocar techo. La previsión es que este domingo sea el día más caluroso del verano, ya que la Vega del Segura se encuentra en aviso rojo de la Aemet, que ha activado el nivel naranja para el resto de las comarcas.

⚠️🔴 AVISOS ROJOS | Temperaturas máximas muy altas. Actualizados a las 15.36 hora peninsular.



→ A las 15:30 se superan 44 °C en puntos del sur peninsular. En treinta y cinco estaciones de nuestra red se alcanzan o superan 42 °C.



🌡️ Calor extremo. ¡Precaución! pic.twitter.com/oOGAltfRdX — AEMET (@AEMET_Esp) August 17, 2025

Los datos de primera hora de la tarde así lo confirman, ya que prácticamente todos los municipios del interior superan los 40 grados. Solo se quedan por debajo de ese umbral las localidades de la costa de la Región de Murcia, Moratalla, Caravaca de la Cruz, Bullas y Fuente Álamo, aunque son datos pendientes de actualizar que pueden subir aún. De todas formas, los 35 grados también se superan en el litoral, por lo que no hay ni respiro para los miles de murcianos que se han refugiado este puente en las playas.

El récord por ahora se registra en Murcia, donde se ha habilitado el pabellón Cagical como refugio climático. La capita de la Región ha llegado a los 43,6 grados, una décima más que Cieza, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Estas marcas están muy cerca del máximo del día en España, que por ahora se lo lleva Morón de la Frontera (Sevilla) con 45 grados. También se han quedado cerca de esos niveles localidades como Mula, Molina de Segura, Archena, Abanilla, Lorca y Totana. Un horno en el interior de la Región de Murcia del que es casi imposible escapar. Algunos lo han intentado estos días dándose un chapuzón en los ríos. Otros simplemente se encierran en casa hasta que pase esta ola de calor.

El Ayuntamiento de Murcia ha desplegado un dispositivo especial por la alerta roja. Andrés Molina / AGM El pabellón Cagigal, habilitado como refugio climático. Andrés Molina / AGM Fruta y bebida en el pabellón. Andrés Molina / AGM La playa de Puerto de Mazarrón, a rebosar de bañistas. Antonio Gil / AGM Un chiringuito de La Azohía, este domingo. Andrés Molina / AGM 1 /

El lunes, más calor extremo en la Región de Murcia

Este calor extremo no se queda aquí. El mercurio tardará en bajar y la noche será muy dura, con mínimas que no bajarán de 25 grados en muchas zonas del interior de la Región de Murcia. Y lo que es peor, los 30 grados aún se superarán a medianoche, por lo que será muy difícil conciliar el sueño sin ayuda del aire acondicionado.

Este calor tendrá continuidad el lunes, cuando la Aemet espera otro tórrido día y mantiene en la Vega del Segura el aviso rojo por máximas que pueden alcanzar los 45 grados. El resto de la Región de Murcia estará en nivel naranja, salvo el Campo de Cartagena y Mazarrón, que se queda en alerta amarilla. En cualquier caso, otra jornada sofocante. Según las previsiones, la ola de calor se marchará pronto, pero aún habrá que esperar unos días más para sentir un respiro.