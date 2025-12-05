La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Globos aerostáticos surcan el cielo. EFE

Viaje en globo aerostático gratis: esta es la localidad de la Región de Murcia donde podrás montar gratis este sábado

Esta actividad para mayores de 5 años permitirá ver los alrededores de la ciudad y disfrutar de una experiencia única

Alba Verdú

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:53

Comenta

Se ven pocos ya, pero los globos aerostáticos siguen siendo una atracción irresistible para muchos. Ya sea porque nos recuerda a las películas antiguas, o porque (sobre todo lo más jóvenes) nunca habían visto uno de ellos, este 'medio de transporte' goza de una gran popularidad en las ferias y enclaves turísticos que dispone de ellos.

Su mecánica es sencilla: una gran cesta en la que viajan los pasajeros que es mantenida en el aire por una bolsa llena de aire que calienta un quemador justo encima de la cesta. Aunque no es fácil pilotar un globo aerostático, en muchos lugares se utiliza como un vistoso mirador desde el que contemplar el paisaje de una determinada región.

Es el caso de Molina de Segura, que este sábado propone subidas en globo aerostático para contemplar la ciudad y su entorno natural más próximo, con el objetivo de «reflexionar sobre la necesaria renaturalización del entorno urbano y las posibilidades y beneficios de la conexión con el entorno natural periurbano».

Esta actividad es gratuita y podrán montar en el globos adultos y niños a partir de 5 años. No es necesaria inscripción previa, pero los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto y los jóvenes de 13 a 16 años necesitarán tener una autorización firmada por sus tutores legales. Esta autorización se puede encontrar en la página web medioambiente.molinadesegura.es

Las subidas en el globo tendrán una duración de entre 4 y 5 minutos y se realizarán en grupos de 4 personas. Esta actividad tendrá lugar en el Estadio Municipal de Fútbol Sánchez Cánovas este sábados 6 de diciembre, de 15.30 horas a 18.30 horas. Las subidas serán por estricto orden de llegada.

Una actividad pospuesta

La subida en globo aerostático era una actividad programada en el contexto de las fiestas patronales de Molina de Segura. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas adversas, tuvo que ser cancelada para evitar problemas ocasionados por las corrientes de aires, por lo que la Concejalía de Medio Ambiente de Molina ha decido reprogramarla para estos días festivos de diciembre, de modo que pueda acudir el mayor número de personas.

El objetivo de esta subida en globo es «acercar a la ciudadanía al entorno natural municipal, mostrándole sus valores naturales y culturales y conseguir su implicación en la puesta en valor de estos espacios. De este modo, esta actividad lúdica que fascinará a niños y divertirá a los adultos, se convierte también en una forma de poner en valor los trabajos que se están haciendo en el entorno del río Segura en Molina para proteger su biodiversidad y el entorno natural.

