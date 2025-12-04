La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del incendio.
Imagen del incendio. LV

Un aparatoso incendio alerta a los vecinos de la pedanía murciana de Cobatillas

El fuego afectó a una fábrica de lámparas led

LA VERDAD

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:32

Comenta

Bomberos del parque del Infante Juan Manuel trabajaron este jueves por la noche para sofocar las llamas declaradas en una nave en la pedanía de Cobatillas, en Murcia.

Pasadas las 23 horas, los efectivos daban por controlado el fuego, que afectó a una fábrica de lámparas led, si bien a los equipos le quedaban varias horas de trabajo por delante para dar por sofocado el aparatoso incendio, cuyas llamas alertaron a los vecinos.

A la zona se desplazaron seis vehículos con veintiún efectivos, indican desde el cuerpo de bomberos. Las fuentes consultadas señalan que no constan heridos ni desalojados por el fuego a pesar de que en las inmediaciones se localizan varias urbanizaciones.

Agentes de la Policía Local de Murcia se desplazaron para regular el tráfico y desviar a los conductores con el fin de evitar situaciones de peligro.

