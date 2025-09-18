La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, durante su intervención en el Pleno de este miércoles. EP

Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán

Croem señala que la medida, acordada entre el Gobierno y Junts, podría afectar a más de medio centenar de firmas

David Gómez
Inma Ruiz

David Gómez e Inma Ruiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:38

Los empresarios de la Región se han echado las manos a la cabeza ante la posibilidad de que se obligue a las compañías de más ... de 250 trabajadores, una facturación superior de 50 millones de euros o que presten servicios de interés general de toda España de atender a los clientes en catalán si así lo solicitan.

