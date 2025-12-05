La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reunión este viernes del consejero Juan José Pedreño con los gerentes de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia. CARM

La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia

La Consejería establece esta medida ante el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias, que ha crecido un 19% en la última semana

LA VERDAD

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:05

La Consejería de Salud emitirá en los próximos días una orden que regule esta medida ante el aumento de la gripe estacional. La orden establecerá el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, con independencia de que la titularidad sea pública o privada, centros de salud, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria a partir del 9 de diciembre.

El consejero de Salud Juan José Pedreño, explicó este viernes que esta decisión se ha tomado «en base al criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología, debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las últimas semanas y la previsión de que aumente. De esta manera, nos anticipamos a los efectos que esto pudiera tener en la presión asistencial del sistema sanitario».

Según el último informe de Epidemiología, la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha aumentado esta semana en un 19% respecto a la anterior. Concretamente, la gripe ha experimentado un incremento de la incidencia de un 110%; el COVID-19, ha ascendido un 29%, y la bronquitis /bronquiolitis, un 6,9%.

La orden estará vigente hasta final de año, aunque será revisable en dos semanas.

La orden emitida por la Consejería de Salud también recomendará el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día, sean públicos, concertados o privados; en las consultas sanitarias privadas en las que exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las oficinas de farmacia.

