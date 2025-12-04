El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre Los días 6, 7 y 8 de diciembre de 10.30 a 21 horas el centro de esta localidad se llena de actividades y espectáculos

Los mercados medievales, con el permiso de los de Navidad ya en las fechas que vienen, son un gran reclamo turístico para muchos pueblos de arquitectura, valga la redundancia, medieval. Así, los visitantes pueden caminar por sus calles empedradas, mientras ojean las distintas artesanías que ofrecen los puestos o disfrutan los distintos espectáculos que hay programados, en un entorno que parece diseñado ad-hoc para el evento.

A pesar de que cada vez están más de moda, y cada pueblo o ciudad tiene su propia edición del mercado de artesanía, algunos de ellos destacan precisamente por su tradición enclave: un pueblo de construcción medieval que permite una inmersión en el ambiente para todos los visitantes. Es el caso del Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz.

Como cada año, en el puente de diciembre se celebra en Caravaca la vigésimo primera edición de su Mercado Medieval. Se trata de una cita que toma el centro histórico de la localidad, que se llenará de pendones, antorchas y banderines, música y espectáculos para hacer la experiencia lo más auténtica posible para los visitantes.

Un programa lleno de actividades

El Mercado Medieval de Caravaca se inaugura el viernes 5 de diciembre, con un pasacalles y el pregón oficial, que tendrán lugar a las 18 horas. Durante los tres días del puente (6, 7 y 8 de diciembre), el mercado estará abierto desde las 10.30 horas hasta las 21 horas, de manera interrumpida. Pero no solo habrá puestos de artesanía, productos tradicionales y oficios antiguos, sino que durante los tres días habrá animación y pasacalles, una exposición de animales de granja, exhibiciones de cetrería y puestos de comida para poder disfrutar de la experiencia sin salir del centro de la ciudad. Entre los oficios antiguos que estarán presentes y harán demostraciones en directo y talleres, se encuentran la cestería, el soplado de vidrio, alfarería o talla en madera, entre otros.

Además, durante todo el evento se situará junto a la junto a la Cruz de Caravaca un photocall temático, para que los visitantes puedan hacerse fotos junto a un caballero templario. Los espectáculos callejeros incluyen pasacalles teatralizados, personajes cómicos que interactuarán con los visitantes, espectáculos de magia y de danza y torneos de justas.

Divulgación medieval

A todas las actividades de ocio, se suman cuatro exposiciones, accesibles durante todo el fin de semana: 'Tortura y brujería', 'Máquinas de asedio', 'Cirugía medieval' y 'Evolución del calzado histórico'. Adicionalmente, el programa incluye charlas de divulgación, como 'La importancia del escudero' o 'Vida en el campamento', que se podrán

El programa completo de las actividades del Mercado Medieval está disponible en la web eventos.caravacadelacruz.es.

