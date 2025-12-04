La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de retenciones en la MU-32 a la altura de Molina de Segura. DGT

Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura

El 112 informa de que aún no hay constancia de que el choque múltiple, en sentido Murcia, haya dejado heridos

LA VERDAD

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:22

Un accidente de varios vehículos ha colapsado este jueves por la tarde la autovía MU-32 (antes conocida como A-30) a la altura de Molina de Segura y en sentido hacia Murcia. El choque por alcance, que se ha producido alrededor de las 18 horas, ha afectado a alrededor de una decena de vehículos, según apuntaron algunos testigos al Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Una hora después del accidente, la autovía sigue colapsada. El choque se ha producido a medio camino de Molina de Segura y el enlace con la autovía A-7, pero el atasco se prolonga varios kilómetros, hasta la altura de la salida hacia Lorquí. Sin embargo, por ahora no hay constancia de que haya heridos, aunque aún no se descarta, según el 112.

