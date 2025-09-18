El verano de 2025 ha sido el más cálido en la Región de Murcia desde que hay registros La Aemet destaca que la máxima absoluta del trimestre fue de 45,1 ºC en Murcia el 18 de agosto

Calor de récord el de este verano en la Región de Murcia, donde la temperatura media alcanzó los 26,7ºC, el registro más cálido de, al menos, los últimos 65 años en la Región de Murcia, superando a la anterior efeméride registrada en el verano de 2022 con 26,2 ºC de media.

«La media de las temperaturas máximas del trimestre fue 33,8 ºC, con una anomalía de +2,4 ºC, siendo este valor el más alto de, al menos, los últimos 65 años, superando a la anterior efeméride en una décima, registrada en el verano de 2022. La media de las mínimas fue 19,6 ºC, con una anomalía de +1,9 ºC, siendo también la más elevada de su serie, superando en dos décimas a la registrada en 2023», ha explicado este jueves en rueda de prensa Juan Esteban Palenzuela, delegado Territorial de Aemet.

Respecto a las temperaturas medias, el mes de junio con una temperatura de 25,9ºC y una anomalía de +3,5 fue extremadamente cálido, el más cálido de la serie, superando incluso en 4 décimas a la temperatura media esperada para un mes de julio (25,5 ºC). Los meses de julio y agosto, con temperaturas medias de 26,9 ºC y anomalía de +1,4 ºC; y 27,3 ºC y una anomalía de +1,6 ºC respectivamente, fueron muy cálidos, siendo el séptimo y el tercero más cálidos de sus series.

Durante este trimestre destacó la persistencia de los valores por encima de lo normal de las temperaturas.

Respecto a la evolución de las temperaturas máximas se dieron 77 días por encima del valor medio y 11 días por debajo. En la evolución de las mínimas se registraron 80 días por encima del valor medio y 12 por debajo.

Episodios de calor más significativos

-Entre el 1 de junio y el 21 de julio. Fue el episodio más persistente de todo el trimestre. Durante este episodio tuvo lugar la primera ola de calor del verano en la España peninsular (entre el 18 de junio y 4 de julio), que afectó a la Región de Murcia los días 28, 29 y 30 de junio.

-Entre el día 5 y 20 de agosto: durante este episodio, concretamente los días 17 y 18, se superaron los 40 ºC de temperatura media en el conjunto de la Región. El día 18 registró la mayor anomalía de temperatura media del trimestre con 8,8ºC sobre el valor medio. Durante este episodio tuvo lugar la segunda ola de calor del verano en la España peninsular y que afectó a la Región entre los días 14 y 18.

-Del 25 al 31 de agosto.

Media más alta del trimestre

La media de las temperaturas máximas más alta del trimestre se observó el día 18 de agosto, seguido muy de cerca por el día 17 de agosto, superándose estos dos días los 40ºC de media en la Región. La máxima absoluta del trimestre, 45,1 ºC, se registró en el observatorio de Murcia el día 18 de agosto. Por otro lado, la máxima más baja del trimestre 20,7 ºC, se registró en Inazares, Moratalla el día 25 de julio.

Además de registrar la temperatura media más alta desde que hay datos, la Región de Murcia también rompió varios récords en el número de noches tropicales, que aumentan cada año. Cabe recordar que esto supone mínimas por encima de los 20 grados. En el observatorio de Murcia se dieron 83 noches tropicales, superando a la anterior efeméride, 77 noches, registrada en 2012, con un valor normal de 59 noches.

Por su parte, el observatorio de San Javier contabilizó 78 noches tropicales, igualando a la efeméride registrada en 2017 (78 noches), siendo el valor medio, 59 noches.

En el observatorio de Alcantarilla se observaron 75 noches tropicales, superando a la anterior efeméride correspondiente a 2024, con 68 noches, siendo el valor medio 46 noches. De estas noches tropicales, 10 fueron tórridas en San Javier y Murcia y 2 en Alcantarilla.

Precipitación

La precipitación total media en la Región de Murcia entre junio y agosto de 2025 fue 30,9 l/m2, lo que supone el 97% del valor medio y un carácter pluviométrico húmedo.

El mes de junio, con una precipitación media de 6,6 l/m2, fue normal. El mes de julio, con 21,1 l/m2, fue extremadamente húmedo, siendo el más húmedo del siglo XXI, y el cuarto más húmedo de los últimos 65 años, detrás de los meses de julio de 1986, 1979, 1974. El mes de agosto, con 3,2 l/m2, fue muy seco, estando en el puesto décimo quinto de los agostos más secos desde 1961 y el tercero más seco del siglo XXI, detrás de 2008 y 2014.

Se acumularon más de 70 l/m2, principalmente, en zonas de la comarca del Noroeste, y en el entorno de Lorca. Donde más precipitación se acumuló durante el trimestre fue en la estación de Moratalla 'Parque de Bomberos', con 105,5 l/m2. Por el contrario, los valores más bajos se observaron en zonas del sur de la Región con registros por debajo de 5 l/m2. En la estación de Mazarrón 'Las Torres', por ejemplo, tan solo se registraron 3,4 l/m2. La mayor precipitación mensual del trimestre, 94,0 l/m2, se registró en el mes de julio, en la estación de Moratalla «Parque de Bomberos».

El episodio más importante de precipitación se registró los días 24 y 25 de julio, en el que se acumuló el 68 % de la precipitación trimestral. En este episodio las precipitaciones alcanzaron intensidades fuertes e incluso muy fuertes en varios puntos de la Región, y estuvieron acompañadas por gran actividad eléctrica y granizo, principalmente en las comarcas del Noroeste y Altiplano. En algunos puntos como Caravaca de la Cruz, el granizo cubrió las calles de blanco. La precipitación máxima diaria mensual, 82,0 l/m2 se registró el dia 24 de julio en las estaciones de Moratalla «Parque de Bomberos» y en Lorca 'El Hinojar'.

Durante este trimestre, en la red de estaciones automáticas de Aemet, la máxima intensidad observada en 1 hora, 47,0 l/m2 y en 10 minutos, 25,4 l/m2, también corresponden al día 24 de julio en la estación de Calasparra.

Año agrícola

Finalizado el año agrícola, la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025 ha sido de 386,6 l/m2, el 123% de la precipitación media para este periodo, lo que le confiere un carácter pluviométrico húmedo. Ha sido el décimo más húmedo del siglo XXI.