Administración de Cehegín donde se vendió el boleto premiado. Loterías

'La Primitiva' lleva la suerte a un municipio de Murcia

La combinación ganadora del sorteo de este jueves 4 de diciembre fue para los números 1, 2, 8, 12, 40 y 47

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:43

La suerte viajó hasta Cehegín este jueves por la noche con el sorteo de la Primitiva. Un afortunado compró en el Despacho Receptor nº 53.725 ubicado en la calle Carmen Conde de este municipio del Noroeste murciano un boleto premiado con 5 aciertos más el complementario, es decir, un premio de Segunda Categoría que se llevó 35.020 euros.

Hubo otros cinco boletos acertantes de segunda categoría que fueron validados en la Administración de Loterías nº 1 de Moraleja (Cáceres); en la nº 10 de Huelva; en la nº 4 de Vitoria-Gasteiz (Álava); en el nº 61.190 de El Arenal (Illes Balears) y en el nº 62.350 de Cordovilla (Navarra).

No hubo boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 54.000.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva fue para los números 1, 2, 8, 12, 40 y 47. El complementario cayó en el número 23 y el reintegro fue para el número 0. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 9279477.

La última vez que tocó un premio de 'La Primitiva' en la Región fue el 13 de octubre en Sangonera la Verde, un acertante de segunda categoría se llevó 35.467 euros. El 9 de octubre también viajó a Murcia un premio, un acertante de primera categoría se llevó más de un millón de euros. Este sorteo ya había llevado la suerte a la capital de la Región en septiembre, con un premio de 213.027 euros a un acertante de primera categoría. Anteriormente, en julio, un afortunado de Cartagena consiguió un premio de más 726.000 euros.

  1. ¿Cómo cobrar el premio?

Después de comprobar desde LA VERDAD que nuestra jugada ha sido agraciada ya se podrá cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE. En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

