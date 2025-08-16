Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor Aunque este sábado ya se han superado los 40ºC, lo peor llega a partir del domingo

Bañistas en El Jarral (Abarán), este sábado, la jornada más calurosa hasta ahora de esta ola de calor en la Región de Murcia.

A.G.B. Murcia Sábado, 16 de agosto 2025, 18:04

El verano, aunque no ha registrado días de temperaturas récord, ha sido más caluroso de lo normal en la Región de Murcia. Así lo reflejan todos los datos que, desde el mes de junio, muestran valores medios por encima de lo normal en la serie histórica. Sin embargo, lo peor llega ahora, con una ola de calor que lleva más de una semana asfixiando España y golpeará a la Región de Murcia con máximas de 45 grados en la mitad de los municipios.

La subida de las temperaturas se ha ido notando ya a lo largo de la semana. Hasta ahora, las máximas de la Región de Murcia no se habían acercado a las temperaturas más altas a nviel nacional, pero este sábado ya está empezando a cambiar la tónica. Según los datos registrados por las estaciones de la Aemet, Murcia y Molina de Segura han alcanzado los 42 grados, una cifra que también han rozado Cieza y Archena. Y también se han superado los 40 grados en Alhama de Murcia, Mula, Abanilla y Totana.

16/08 10:49 Avisos activos hoy y mañana en Región de Murcia por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/gQDupQ393c pic.twitter.com/FRw9iYtp7k — AEMET_Murcia (@AEMET_Murcia) August 16, 2025

Sin lluvias a la vista, el calor es generalizado en este puente de agosto y prácticamente ni da respiro a los miles de murcianos que se refugian en las playas de la Región de Murcia. Sin embargo, lo peor aún está por llegar, ya que el pico de la ola de calor llegará a partir del domingo, cuando la Vega del Segura está en aviso rojo de la Aemet por altas temperaturas, mientras que el resto de comarcas se quedan en alerta naranja. Este nivel se repetirá el lunes en casi toda la Región de Murcia, salvo el Noroeste y el Campo de Cartagena y Mazarrón, que se quedan en aviso amarillo.

Qué puntos de la Región de Murcia llegarán a 45 grados

Pese a la diferencia de avisos y colores, la previsión de la Aemet indica que los 45 grados se pueden alcanzar en ambos días en buena parte de la Región de Murcia. En concreto, casi la mitad de los municipios oscilarán entre 44 y 45 grados el domingo y el lunes. Son los siguientes: Abanilla, Abarán, Alguazas, Alcantarilla, Archena, Beniel, Blanca, Cieza, Librilla, Ceutí, Fortuna, Molina de Segura, Ojós, Murcia, Las Torres, Santomera, Villanueva del río Segura, Ulea. Por ahora, aunque el pronóstico puede ir variando ligeramente, la Aemet espera el récord de esta ola en Lorquí el lunes: 46 grados.

Es decir, la Vega del Segura y el Valle del Ricote serán la zona cero de una ola de calor que hará arder a la Región de Murcia durante dos días. Además, todos esos municipios citados pueden registrar noches trópicas, con mínimas que no bajarán de los 25 grados en toda la noche. O lo que es peor: más de 30ºC a la hora de irse a dormir, alrededor de la medianoche,

Las zonas que no llegarán a ese umbral de 45 grados son la comarca del río Mula, el Noroeste, el Altiplano, el Valle del Guadalentín, el Campo de Cartagena y la costa. Eso sí, salvo en el litoral, en todas esas áreas de la Región de Murcia se superarán los 40 grados tanto el domingo como el lunes. Dos jornadas en las que las calles de la Región de Murcia se convertirán en un horno a evitar.