Una joven pasea en Murcia bajo un termómetro que marca 45 grados, en una imagen de archivo. Andrés Molina / AGM

Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados

Las máximas seguirán subiendo este sábado y la alerta más alta afectará a la Vega del Segura el domingo

A.G.B.

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:13

La ola de calor extremo que lleva más de una semana abrasando España sigue sin marcharse. De hecho, ahora llega lo peor para la Región de Murcia, que hasta ahora se había librado de las temperaturas más altas, pero este puente de agosto va a sufrir los días más calurosos del verano. Así lo confirma la Aemet, que ha elevado a nivel rojo, el más alto, el aviso por calor en parte de la Región de Murcia para el próximo domingo: hasta 45 grados se esperan en algunos municipios.

La Región de Murcia lleva días encadenando avisos por calor, sobre todo en la Vega del Segura, pero por lo general han sido de nivel amarillo por valores cercanos a los 40 grados. El sábado, las alertas se extienden a todo el territorio regional: incluso el Campo de Cartagena y Mazarrón estarán bajo aviso amarillo, igual que el Noroeste. El resto de la Región de Murcia sube a alerta naranja, ya que se pueden alcanzar hasta 43 grados en puntos como Murcia, Alcantarilla o Molina de Segura.

Pero lo peor se espera para cerrar el fin de semana, ya que el domingo será el primer día del verano que la Aemet eleve al punto más alto de su escala a parte de la Región de Murcia. En concreto, esta alerta afectará a la Vega del Segura, ya que la capital y los municipios cercanos pueden marcar hasta 45 grados. La ola de calor también golpeará con fuerza al resto de comarcas, pues todas estarán en nivel naranja. Es decir, incluso la costa puede llegar a rozar los 40 grados.

