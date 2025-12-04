La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pelea multitudinaria en Fortuna.
Pelea multitudinaria en Fortuna.

Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna

La trifulca enfrentó a dos grupos que también se agredieron con palos y se lanzaron botellas

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:04

Comenta

Una pelea multitudinaria entre dos grupos de personas se desencadenó la noche del miércoles en el parque de la Mariquita de Fortuna. El aviso al Centro de Coordinación de Emergencias 112 se produjo a las 22.50 horas, después de que un testigo alertara de una trifulca con varias personas implicadas.

Durante el enfrentamiento se utilizaron palos y se lanzaron ladrillos y botellas y una persona resultó herida por contusiones y tuvo que ser trasladada al hospital Morales Meseguer para ser atendida, según fuentes del 112.

En las imágenes grabadas por un testigo con su teléfono móvil, que circularon posteriormente, se observa cómo uno de los implicados recibe hasta cuatro ladrillazos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  4. 4 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  5. 5 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
  7. 7

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  8. 8 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  9. 9

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna