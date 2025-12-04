Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna La trifulca enfrentó a dos grupos que también se agredieron con palos y se lanzaron botellas

Raúl Hernández Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:04

Una pelea multitudinaria entre dos grupos de personas se desencadenó la noche del miércoles en el parque de la Mariquita de Fortuna. El aviso al Centro de Coordinación de Emergencias 112 se produjo a las 22.50 horas, después de que un testigo alertara de una trifulca con varias personas implicadas.

Durante el enfrentamiento se utilizaron palos y se lanzaron ladrillos y botellas y una persona resultó herida por contusiones y tuvo que ser trasladada al hospital Morales Meseguer para ser atendida, según fuentes del 112.

En las imágenes grabadas por un testigo con su teléfono móvil, que circularon posteriormente, se observa cómo uno de los implicados recibe hasta cuatro ladrillazos.