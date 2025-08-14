La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará
El peor día será el domingo, con cerca de 45 de máxima en Murcia, 43 en Lorca y 40 en Altiplano y Noroeste
LA VERDAD / EP
Jueves, 14 de agosto 2025, 19:56
Las autoridades sanitarias apelan a la prevención ante las temperaturas extremas que se alcanzarán este puente en la Región de Murcia. La Comunidad mantiene activo para este viernes el nivel rojo por alto riesgo para la salud en la Vega del Segura, Guadalentín, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, mientras el riesgo es medio en Altiplano y Noroeste. Esto implica que debe redoblarse la atención a personas mayores de 65 años y a enfermos crónicos.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este viernes la alerta amarilla por máximas que rondarán los 39 grados en Murcia y los 37 en Lorca y Yecla. Las mínimas serán también elevadas, de 25 grados en Cartagena y 23 en Murcia. Pero lo peor llegará a partir del sábado. La Aemet activará la alerta naranja en la Vega del Segura y el Altiplano ante la previsión de que los termómetros alcancen los 42 de máxima en Murcia, los 40 en Yecla y los 39 en Lorca.
Los termómetros no pararán ahí. La Aemet pronostica 45 grados de máxima en Murcia para el domingo, con unos asfixiantes 25 de mínima. En Lorca se puede llegar a 43, y en Yecla y Caravaca, a 40. En Cartagena rondarán los 35. El intenso calor continuará el lunes con unos 41 grados en la capital de la Región y, de nuevo, cerca de 25 de mínima.
Previsión para el puente
20º/37º
VIERNES 15
Yecla
18º/36º
23º/39º
Caravaca
Murcia
25º/35º
21º/37º
Cartagena
Lorca
SÁBADO 16
20º/40º
Yecla
20º/38º
23º/42º
Caravaca
Murcia
22º/39º
24º/36º
Cartagena
Lorca
22º/40º
DOMINGO 17
Yecla
22º/40º
25º/45º
Caravaca
Murcia
24º/43º
25º/35º
Cartagena
Lorca
22º/38º
LUNES 18
Yecla
20º/39º
Caravaca
25º/41º
Murcia
24º/39º
25º/35º
Cartagena
Lorca
Son valores propios de una intensa ola de calor que además será prolongada, y que llega después de unos días también de intensa canícula. De ahí que Salud llame a la prevención. Especialmente, en relación a los colectivos vulnerables, entre quienes se encuentran los lactantes y menores de cuatro años, mayores de 65 años, embarazadas o enfermos crónicos, así como personas expuestas al calor extremo, sin hogar, turistas, personas con vivienda sin aclimatar o con poca autonomía en la vida cotidiana.
Las autoridades sanitarias han facilitado un decálogo de consejos para evitar que el calor afecte a la salud. Se recuerda la necesidad de beber agua y líquidos con frecuencia, «aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realices». Se deben evitar «las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación».
Consejos para combatir
las altas temperaturas
No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses
Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar
Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar
Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa se
recomienda pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio
público con aire acondicionado)
Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la
temperatura corporal
Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día,
sobre todo los que producen calor (horno)
Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con
esponjas mojadas
No esperar a tener sed. Frecuentemente beber agua y líquidos
Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la
sed y deshidratan
Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor
Nunca dejar a nadie
en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra
Visita a personas mayores que esten solas o sean dependientes. Al menos una vez al día
«Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol)», avisa Salud.
Además, se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite.
Impacto sobre la mortalidad
Los expertos recuerdan que olas de calor extensas y prolongadas tienen un impacto sobre la salud y suelen elevar la mortalidad. El sistema de monitorización de la mortalidad por calor (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III cifra en 6 las muertes achacables a las altas temperaturas durante los episodios que se han registrado este verano de altas temperaturas en la Región de Murcia. Una aplicación científica del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la Universidad de Valencia (UV) y la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) eleva la cifra de fallecimientos a 35.
