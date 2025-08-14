La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer cruza un paso de peatones mientras se protege del sol con una sombrilla. Guillermo Carrión / AGM

La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará

El peor día será el domingo, con cerca de 45 de máxima en Murcia, 43 en Lorca y 40 en Altiplano y Noroeste

LA VERDAD / EP

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:56

Las autoridades sanitarias apelan a la prevención ante las temperaturas extremas que se alcanzarán este puente en la Región de Murcia. La Comunidad mantiene activo para este viernes el nivel rojo por alto riesgo para la salud en la Vega del Segura, Guadalentín, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, mientras el riesgo es medio en Altiplano y Noroeste. Esto implica que debe redoblarse la atención a personas mayores de 65 años y a enfermos crónicos.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este viernes la alerta amarilla por máximas que rondarán los 39 grados en Murcia y los 37 en Lorca y Yecla. Las mínimas serán también elevadas, de 25 grados en Cartagena y 23 en Murcia. Pero lo peor llegará a partir del sábado. La Aemet activará la alerta naranja en la Vega del Segura y el Altiplano ante la previsión de que los termómetros alcancen los 42 de máxima en Murcia, los 40 en Yecla y los 39 en Lorca.

Los termómetros no pararán ahí. La Aemet pronostica 45 grados de máxima en Murcia para el domingo, con unos asfixiantes 25 de mínima. En Lorca se puede llegar a 43, y en Yecla y Caravaca, a 40. En Cartagena rondarán los 35. El intenso calor continuará el lunes con unos 41 grados en la capital de la Región y, de nuevo, cerca de 25 de mínima.

Previsión para el puente

20º/37º

VIERNES 15

Yecla

18º/36º

23º/39º

Caravaca

Murcia

25º/35º

21º/37º

Cartagena

Lorca

SÁBADO 16

20º/40º

Yecla

20º/38º

23º/42º

Caravaca

Murcia

22º/39º

24º/36º

Cartagena

Lorca

22º/40º

DOMINGO 17

Yecla

22º/40º

25º/45º

Caravaca

Murcia

24º/43º

25º/35º

Cartagena

Lorca

22º/38º

LUNES 18

Yecla

20º/39º

Caravaca

25º/41º

Murcia

24º/39º

25º/35º

Cartagena

Lorca

Previsión para el puente

20º/37º

VIERNES 15

Yecla

18º/36º

23º/39º

Caravaca

Murcia

25º/35º

21º/37º

Cartagena

Lorca

SÁBADO 16

20º/40º

Yecla

20º/38º

23º/42º

Caravaca

Murcia

22º/39º

24º/36º

Cartagena

Lorca

22º/40º

DOMINGO 17

Yecla

22º/40º

25º/45º

Caravaca

Murcia

24º/43º

25º/35º

Cartagena

Lorca

22º/38º

LUNES 18

Yecla

20º/39º

Caravaca

25º/41º

Murcia

24º/39º

25º/35º

Cartagena

Lorca

Previsión para el puente

20º/37º

22º/40º

VIERNES 15

DOMINGO 17

Yecla

Yecla

22º/40º

18º/36º

25º/45º

23º/39º

Caravaca

Caravaca

Murcia

Murcia

24º/43º

25º/35º

25º/35º

21º/37º

Cartagena

Lorca

Cartagena

Lorca

SÁBADO 16

22º/38º

LUNES 18

20º/40º

Yecla

Yecla

20º/39º

20º/38º

Caravaca

23º/42º

25º/41º

Caravaca

Murcia

Murcia

24º/39º

25º/35º

22º/39º

24º/36º

Cartagena

Lorca

Cartagena

Lorca

Son valores propios de una intensa ola de calor que además será prolongada, y que llega después de unos días también de intensa canícula. De ahí que Salud llame a la prevención. Especialmente, en relación a los colectivos vulnerables, entre quienes se encuentran los lactantes y menores de cuatro años, mayores de 65 años, embarazadas o enfermos crónicos, así como personas expuestas al calor extremo, sin hogar, turistas, personas con vivienda sin aclimatar o con poca autonomía en la vida cotidiana.

Las autoridades sanitarias han facilitado un decálogo de consejos para evitar que el calor afecte a la salud. Se recuerda la necesidad de beber agua y líquidos con frecuencia, «aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realices». Se deben evitar «las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación».

Consejos para combatir

las altas temperaturas

No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses

Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar

Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar

Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa se

recomienda pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio

público con aire acondicionado)

Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la

temperatura corporal

Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día,

sobre todo los que producen calor (horno)

Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con

esponjas mojadas

No esperar a tener sed. Frecuentemente beber agua y líquidos

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la

sed y deshidratan

Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor

Nunca dejar a nadie

en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra

Visita a personas mayores que esten solas o sean dependientes. Al menos una vez al día

Consejos para combatir

las altas temperaturas

No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses

Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar

Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar

Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa se

recomienda pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio

público con aire acondicionado)

Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la

temperatura corporal

Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día,

sobre todo los que producen calor (horno)

Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con

esponjas mojadas

No esperar a tener sed. Frecuentemente beber agua y líquidos

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la

sed y deshidratan

Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor

Nunca dejar a nadie

en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra

Visita a personas mayores que esten solas o sean dependientes. Al menos una vez al día

Consejos para combatir las altas temperaturas

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la sed y deshidratan

Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la

temperatura corporal

No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses

Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor

Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar

Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día,

sobre todo los que producen calor (horno)

Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar

Nunca dejar a nadie

en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra

Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con

esponjas mojadas

Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa se

recomienda pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio

público con aire acondicionado)

Visita a personas mayores que esten solas o sean dependientes. Al menos una vez al día

No esperar a tener sed. Frecuentemente beber agua y líquidos

«Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol)», avisa Salud.

Además, se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite.

Impacto sobre la mortalidad

Los expertos recuerdan que olas de calor extensas y prolongadas tienen un impacto sobre la salud y suelen elevar la mortalidad. El sistema de monitorización de la mortalidad por calor (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III cifra en 6 las muertes achacables a las altas temperaturas durante los episodios que se han registrado este verano de altas temperaturas en la Región de Murcia. Una aplicación científica del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la Universidad de Valencia (UV) y la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) eleva la cifra de fallecimientos a 35.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  2. 2

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  3. 3 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  4. 4 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  5. 5 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  6. 6 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  7. 7 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  8. 8

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  9. 9 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  10. 10 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede la Peña La Crilla de Puente Tocinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará

La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará