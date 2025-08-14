La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará El peor día será el domingo, con cerca de 45 de máxima en Murcia, 43 en Lorca y 40 en Altiplano y Noroeste

Una mujer cruza un paso de peatones mientras se protege del sol con una sombrilla.

LA VERDAD / EP Jueves, 14 de agosto 2025, 19:56 Comenta Compartir

Las autoridades sanitarias apelan a la prevención ante las temperaturas extremas que se alcanzarán este puente en la Región de Murcia. La Comunidad mantiene activo para este viernes el nivel rojo por alto riesgo para la salud en la Vega del Segura, Guadalentín, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, mientras el riesgo es medio en Altiplano y Noroeste. Esto implica que debe redoblarse la atención a personas mayores de 65 años y a enfermos crónicos.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para este viernes la alerta amarilla por máximas que rondarán los 39 grados en Murcia y los 37 en Lorca y Yecla. Las mínimas serán también elevadas, de 25 grados en Cartagena y 23 en Murcia. Pero lo peor llegará a partir del sábado. La Aemet activará la alerta naranja en la Vega del Segura y el Altiplano ante la previsión de que los termómetros alcancen los 42 de máxima en Murcia, los 40 en Yecla y los 39 en Lorca.

Los termómetros no pararán ahí. La Aemet pronostica 45 grados de máxima en Murcia para el domingo, con unos asfixiantes 25 de mínima. En Lorca se puede llegar a 43, y en Yecla y Caravaca, a 40. En Cartagena rondarán los 35. El intenso calor continuará el lunes con unos 41 grados en la capital de la Región y, de nuevo, cerca de 25 de mínima.

Previsión para el puente 20º/37º VIERNES 15 Yecla 18º/36º 23º/39º Caravaca Murcia 25º/35º 21º/37º Cartagena Lorca SÁBADO 16 20º/40º Yecla 20º/38º 23º/42º Caravaca Murcia 22º/39º 24º/36º Cartagena Lorca 22º/40º DOMINGO 17 Yecla 22º/40º 25º/45º Caravaca Murcia 24º/43º 25º/35º Cartagena Lorca 22º/38º LUNES 18 Yecla 20º/39º Caravaca 25º/41º Murcia 24º/39º 25º/35º Cartagena Lorca Previsión para el puente 20º/37º VIERNES 15 Yecla 18º/36º 23º/39º Caravaca Murcia 25º/35º 21º/37º Cartagena Lorca SÁBADO 16 20º/40º Yecla 20º/38º 23º/42º Caravaca Murcia 22º/39º 24º/36º Cartagena Lorca 22º/40º DOMINGO 17 Yecla 22º/40º 25º/45º Caravaca Murcia 24º/43º 25º/35º Cartagena Lorca 22º/38º LUNES 18 Yecla 20º/39º Caravaca 25º/41º Murcia 24º/39º 25º/35º Cartagena Lorca Previsión para el puente 20º/37º 22º/40º VIERNES 15 DOMINGO 17 Yecla Yecla 22º/40º 18º/36º 25º/45º 23º/39º Caravaca Caravaca Murcia Murcia 24º/43º 25º/35º 25º/35º 21º/37º Cartagena Lorca Cartagena Lorca SÁBADO 16 22º/38º LUNES 18 20º/40º Yecla Yecla 20º/39º 20º/38º Caravaca 23º/42º 25º/41º Caravaca Murcia Murcia 24º/39º 25º/35º 22º/39º 24º/36º Cartagena Lorca Cartagena Lorca

Son valores propios de una intensa ola de calor que además será prolongada, y que llega después de unos días también de intensa canícula. De ahí que Salud llame a la prevención. Especialmente, en relación a los colectivos vulnerables, entre quienes se encuentran los lactantes y menores de cuatro años, mayores de 65 años, embarazadas o enfermos crónicos, así como personas expuestas al calor extremo, sin hogar, turistas, personas con vivienda sin aclimatar o con poca autonomía en la vida cotidiana.

Las autoridades sanitarias han facilitado un decálogo de consejos para evitar que el calor afecte a la salud. Se recuerda la necesidad de beber agua y líquidos con frecuencia, «aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realices». Se deben evitar «las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación».

Consejos para combatir las altas temperaturas No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa se recomienda pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio público con aire acondicionado) Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la temperatura corporal Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día, sobre todo los que producen calor (horno) Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con esponjas mojadas No esperar a tener sed. Frecuentemente beber agua y líquidos Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la sed y deshidratan Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor Nunca dejar a nadie en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra Visita a personas mayores que esten solas o sean dependientes. Al menos una vez al día Consejos para combatir las altas temperaturas No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa se recomienda pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio público con aire acondicionado) Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la temperatura corporal Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día, sobre todo los que producen calor (horno) Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con esponjas mojadas No esperar a tener sed. Frecuentemente beber agua y líquidos Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la sed y deshidratan Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor Nunca dejar a nadie en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra Visita a personas mayores que esten solas o sean dependientes. Al menos una vez al día Consejos para combatir las altas temperaturas Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas. No quitan la sed y deshidratan Ventiladores eléctricos. Alivian pero a más de 35º no bajan la temperatura corporal No salir en las horas centrales. Nunca exponer al sol a bebés de menos de 6 meses Más verduras y ensaladas. Sirven para reponer sales minerales que se pierden con el sudor Proteger. Sombrero, gafas de sol y protector solar Electrodomésticos. Evitar su uso en las horas más calurosas del día, sobre todo los que producen calor (horno) Uso de ropa ligera. Mejor holgada y que deje transpirar Nunca dejar a nadie en un vehículo cerrado. Aunque esté a la sombra Darse duchas de agua fría. También refrescarse cara y manos con esponjas mojadas Ventanas y persianas cerradas. Si no se puede refrescar la casa se recomienda pasar al menos 2 horas en un lugar fresco (un edificio público con aire acondicionado) Visita a personas mayores que esten solas o sean dependientes. Al menos una vez al día No esperar a tener sed. Frecuentemente beber agua y líquidos

«Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol)», avisa Salud.

Además, se recomienda permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite.

Impacto sobre la mortalidad

Los expertos recuerdan que olas de calor extensas y prolongadas tienen un impacto sobre la salud y suelen elevar la mortalidad. El sistema de monitorización de la mortalidad por calor (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III cifra en 6 las muertes achacables a las altas temperaturas durante los episodios que se han registrado este verano de altas temperaturas en la Región de Murcia. Una aplicación científica del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), la Universidad de Valencia (UV) y la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) eleva la cifra de fallecimientos a 35.